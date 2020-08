Zone 300, le « Netflix » de la chasse et de la pêche se développe à Perpignan

Un catalogue de plusieurs centaines de vidéos, un système d’abonnement, la possibilité de visionner les films sur smartphone, tablette ou ordinateur : la plateforme VOD Zone 300 fonctionne sur le même principe que le géant américain Netflix. À ceci près qu’ici les vidéos sont exclusivement consacrées à la chasse ou à la pêche.

Adrien Martinez, le fondateur de la plateforme, est un catalan âgé de 29 ans. Mordu de chasse depuis son plus jeune âge, il était frustré par l’offre de films dédiée à sa passion. "On en trouve bien sûr beaucoup sur Youtube, mais ils sont souvent tournés par des amateurs et la qualité est souvent moyenne. Quant aux chaînes de télé spécialisées, il y a de la pub et on reste soumis à un horaire de diffusion".

"Changer l'image du milieu"

Aujourd’hui Zone 300 fait travailler une quinzaine de personnes à Perpignan. L’équipe tourne régulièrement des documentaires mais achète aussi des vidéos à des sociétés de production pour enrichir son catalogue. L’objectif affiché étant aussi de changer l’image du milieu. "Le slogan de notre campagne dans le métro c’est Chassez vos préjugés ! Ça veut tout dire !" assure Adrien Martinez. "On montre réellement notre passion : l’amour qu’on a pour les chiens, la convivialité, la préparation etc… On tente de casser l’image parfois vieillissante de la chasse".

Pour sa campagne de publicité, Zone 300 s’est ainsi associée à la jeune chasseuse catalane Johanna Clermont, "influenceuse chasse" aux plus de 100 000 abonnés sur le réseau social Instagram.

Zone 300 revendique près de 90 000 utilisateurs sur sa plateforme.