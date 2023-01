"Zone interdite" sur l'islamisme à Roubaix: deux témoins portent plainte contre les auteurs du reportage

Suite à la diffusion du reportage sur l'islamisme radical à Roubaix diffusé en janvier 2022 dans l'émission "Zone interdite" sur M6, deux personnes interrogées dans le reportage ont décidé de porter plainte. Elles dénoncent une escroquerie de la part des auteurs du reportage. L'émission avait valu des menaces de mort, notamment à la présentatrice Ophélie Meunier qui avait été placée sous protection policière.

Une plainte pour escroquerie et provocation à la haine

D'après leur avocat, Maitre Jean-Christophe Basson-Larbi, ces deux personnes affirment avoir été trompées, manipulées et escroquées par la journaliste qui a réalisé le reportage. L'une des victimes, l'étudiante Lilia Bouziane a dénoncé publiquement son sentiment de trahison, l'autre victime est un ancien chauffeur de la RATP qui estime que ses propos ont été trafiqués. D'après leur avocat, les deux personnes figurant dans le reportage ont accepté d'intervenir sur le sujet de la laïcité : "Elles ont accepté d'intervenir sur le sujet des jeunes et la laïcité et sur le sujet des dérives de la laïcité au travail. Pour finalement se voir stigmatisées et assimilées à de dangereux islamistes radicaux. Concernant le passage de l'ancien chauffeur de la RATP dans le reportage, on a modifié ses réponses. Toutes les règles déontologiques et journalistiques ont été bafouées.

Ces deux personnes ont donc déposé deux plaintes ce lundi 23 janvier à Paris contre la réalisatrice, la société Tony Comiti Productions et le groupe M6. Une première plainte simple vise les infractions d'escroquerie, recel d'escroquerie et atteinte à la représentation des personnes. Une seconde plainte avec constitution de partie civile vise la provocation à la haine en raison de la religion et la publication d'informations fausses de nature à troubler la paix publique.

Sollicité par l'AFP, M6 n'était pas encore en mesure de répondre. De son côté, Maitre Richard Malka, l'avocat de la société de production assure que : "Tony Comiti est extrêmement fier de ce document qui a participé à ce qui est l'essence même du journalisme, investiguer, informer et faire bouger les lignes, malgré les menaces et les risques". Il attend même d'après son avocat "très sereinement ce débat judiciaire".