Zoo de La Palmyre : un rhinocéros tagué par des visiteurs

La Palmyre, Les Mathes, France

"Julien" et "Camille" : voilà ce qu'ont inscrit dimanche des visiteurs sur le dos de Noëlle, l'un des rhinocéros du zoo de la Palmyre. Selon le directeur du zoo Pierre Caillé, les coupables ont vraisemblablement utilisé leurs ongles ou de petits cailloux pour graver leurs noms sur sa peau, profitant de la proximité du mammifère.

Les visiteurs du zoo de La Palmyre ont en effet la possibilité de toucher le dos des rhinocéros lorsqu'ils sont allongés le long du muret de leur enclos. "La plupart le font avec respect", selon la direction du zoo, ajoutant que les animaux ont la possibilité de se soustraire au contact du public s'ils le souhaitent. L'association Code Animal, qui a été la première à porter cette affaire à l'attention du public, nuance quant à elle ces affirmations : "Pouvoir toucher les animaux sauvages en captivité, ce n'est juste pas possible," s'indigne Alexandra Morette, présidente de l'association. "Les animaux sauvages doivent rester des animaux sauvages et ne pas être des objets de divertissement."

De son côté, la direction du zoo dénonce un acte "idiot et irrespectueux", qui n'aurait néanmoins pas porté atteinte à la santé du rhinocéros. Seule la couche superficielle de la peau de l'animal, constituée de poussière et de peau morte, a en effet été gravée. "Le rhinocéros, tout au plus, a pu sentir des grattouilles", affirme Pierre Caillé, le directeur du zoo. Le rhinocéros n'aurait selon lui ressenti aucune douleur particulière : "régulièrement, dans l'année, on gratte cette couche superficielle avec un balai brosse. Le rhinocéros se laisse volontiers faire, car c'est un processus naturel."

Selon Pierre Caillé, des actes similaires auraient déjà eu lieu il y a "longtemps" au sein du zoo. Pour éviter qu'ils ne se reproduisent, il envisage de renforcer la surveillance au sein du parc, notamment à proximité de l'enclos du rhinocéros en question afin "d'éviter que d'autres personnes mal intentionnées puissent avoir cette idée idiote."