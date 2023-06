Zoo de Lille : quatre tortues d'une espèce protégée disparues dans la nuit

Le zoo de Lille a ouvert plus tard que d'habitude ce dimanche 25 juin, vers 11 heures du matin. Un retard dû à une intrusion dans le parc dans la nuit de samedi à dimanche. Ce matin, la municipalité a déclenché le protocole de sécurité. "On a tout vérifier avant d'ouvrir, pour voir si les animaux avaient été blessés ou s'il en manquait. On a remarqué que quatre tortues grecques avaient disparu**", explique un porte-parole de la ville, qui précise qu'il s'agit d'une espèce protégée.

La mairie va porter plainte

La mairie va donc porter plainte, pour vol d'espèce protégée, et pour intrusion. Une enquête est ouverte, elle est confiée à la police nationale.

Le parc sera ouvert normalement ce dimanche après-midi mais les forces de sécurité aux abords du parc vont être renforcées selon la municipalité.

Une intrusion similaire il y a trois ans

L'intrusion rappelle celle qui avait été signalée en mars 2020 au zoo de Lille. Un bébé suricate avait disparu en pleine nuit .