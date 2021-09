Puy-de-Dôme : l'ancien propriétaire du zoo du Bouy devant les juges clermontois ce mercredi

A la barre du tribunal Alain Albrecht est droit dans ses bottes. Sa ligne de défense n'a pas changé depuis le début de l'affaire. D'emblée, très ferme : "je demande à ce que des preuves soient apportées, je ne suis pas coupable de maltraitance ni de trafic".

Face aux juges, le quinquagénaire, jean noir et veste sombre, répond sans sourciller aux faits énoncés par la présidente du tribunal. "D'abord je ne comprends pas pourquoi je suis seul ici à cette barre."

Les faits reprochés sont nombreux.

D'abord sur la maltraitance : des animaux en souffrance, certains attaqués par d'autres, des espèces qui ne sont pas nourries correctement, et puis les équipements ne sont suffisamment pas adaptés. "Monsieur, la mortalité des animaux a doublé quand vous avez repris le site" avance Anne David la présidente.

Ensuite le trafic d'animaux.

Nous ne sommes pas loin d'actes de cruauté envers des animaux" le procureur de la République

Du côté des parties civiles, il y a essentiellement des défenseurs des animaux comme la Fondation Brigitte Bardot. L'avocat de celle-ci rappelle, lors de sa plaidoirie, l'horreur du traitement de certains animaux présents au sein du zoo. "C'est monstrueux" s'indigne maître Nathalie Tixier. "Nous n'avons aucune réponse aujourd'hui, rien!" complète le conseil.

Le représentant du parquet Hervé Lhomme dit avoir suivi ce dossier "de A à Z". "Ici nous ne sommes pas loin de l'acte de cruauté, quand on pense que ce zoo pouvait accueillir des enfants pour voir ces animaux-là !" rappelle le magistrat.

Il requiert contre le prévenu notamment 18 mois d'emprisonnement dont 16 avec sursis probatoire, une révocation d'un sursis précédent, le remboursement d'indemnités dues parties civiles, l'interdiction de travailler au contact des animaux pendant cinq ans, l'interdiction de gérer un zoo à titre définitif.

Du pur fantasme" Renaud Portejoie avocat de la défense

"C'est du pur fanstame" entonne Renaud Portejoie pour sa plaidoirie. L'avocat du prévenu fustige les réquisitions du procureur. "Ici on a voulu colorer le dossier, le personnage, en évoquant un trafic de stups, la drogue, pourquoi pas la mafia aussi? Mais nous sommes ici pour faire du droit et dans ce dossier, il faut être précis sur ce que l'on peut reprocher à mon client" plaide l'avocat clermontois. "Qu'y a-t-il d'illégal, à quel texte faut-il faire référence?" s'interroge Renaud Portejoie, tout en demandant la relaxe de son client et en ajoutant : "Il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel, il a tout perdu alors vous pouvez bien lui interdire de reprendre un zoo, il n'en a plus envie, je vous l'assure."

Le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre prochain.