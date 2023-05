Zutkerque : un accident fait cinq blessés, dont un bébé âgé de dix mois

L'accident s'est produit rue de Polincove, à la sortie de la commune de Zutkerque (Pas-de-Calais). Vers 18 h ce jeudi, deux voitures se sont percutées dans un face à face très violent qui a fait cinq blessés.

Parmi les victimes : un nourrisson âgé de dix mois, emmené à l'hôpital de Boulogne avec un homme âgé de 31 ans et une femme âgée de 25 ans. Deux autres hommes, âgés de 27 et 45 ans, ont été emmenés aux centres hospitaliers d'Helfaut et de Calais. 23 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.