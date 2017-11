Zweibrücken: le paquet cadeau qui met une usine à l'arrêt

L'usine de moissonneuses-batteuses John Deere et ses près de 1000 salariés ont été à l'arrêt près de six heures jeudi 30 novembre. En cause: un paquet cadeau suspect. La police a ouvert une enquête.

C'est un paquet cadeau qui n'a pas fait, pour une fois, des heureux. Et pour cause. Pendant environ six heures, les près de 1 000 salariés du groupe américain John Deere, basé à Zweibrücken ("Deux Ponts" en français, derrière Sarrebruck)ont été à l'arrêt. Le colis suspect a été détecté aux alentours de 4 heures du matin.

"Blague de mauvais goût"

Les enquêteurs du bureau d'Etat de Mayence, dépêchés sur place, ont examiné le paquet. Le contenant était vide. Le retour à la normal était prévu pour 10 heures. La police du Land à ouvert une enquête. Elle parle d'une "Blague de mauvais goût". Le paquet pourrait provenir du sapin de Noël érigé à Ernstweiler, une commune avoisinante.