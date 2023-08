Fini les cyanobactéries, retour de la baignade à la base de loisirs de la Haie-Traversaine

Le Lac de Haute-Mayenne est de nouveau ouvert à la baignade ! Depuis le 11 juillet, il n'était plus possible de piquer une tête à la base de loisirs de la Haie-Traversaine (Nord-Mayenne) dans le lac de retenue de la Mayenne. Le taux de cyanobactéries et de toxines était trop élevé selon les relevés de l'Agence Régionale de Santé.

Les derniers tests de contrôles ont établi un retour des taux en dessous des seuils d'alerte, le protocole est donc levé, la baignade peut reprendre.

La base de loisir de la Haie-Traversaine n'était pas fermée mais son attraction principale était suspendue du 11 juillet au 11 août, la direction et des collectivités comme le conseil départemental ont donc prévu de se voir à la fin de la saison estivale pour évoquer l'avenir économique de la structure.