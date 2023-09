Finistère : à Pont-l'Abbé, l'extension de l'Hôtel Dieu créé des remous

Sur le papier, tout le monde semble d'accord pour développer l'Hôtel Dieu de Pont-l'Abbé. Le centre hospitalier de la commune finistérienne participe fortement à l'attractivité du territoire et est d'ailleurs le premier employeur de la ville. "C'est évident que c'est une bonne chose", souligne ainsi Yves Canevet membre de l'opposition de gauche. Le projet, porté par la société Aiguillon qui a déposé un permis de construire en 2022, doit permettre le transfert de l'hôpital psychiatrique, l**'installation d'une IRM** et la construction de logements sociaux sur un site de 4 000 m2.

Là où le bât blesse, c'est qu'un habitant a découvert, au moment où le permis de construire a été accepté par la mairie le 12 juillet dernier, que ce projet allait entrainer la destruction d'une maison datant de 1762. Une bâtisse repérée comme Site patrimonial remarquable. Une telle disparition n'est pas évoquée dans le permis qui parle juste de la démolition de trois bâtiments des années 1960, d'après les élus de l'opposition.

Le maire dit comprendre l'émotion

Un scandale pour l'opposition qui a donc déposé, tout comme l'habitant et sites et monuments, un recours gracieux. D'autant qu'on aurait pu faire autrement, souligne Yves Canevet : "Il y a quelques années, ils ont obligé la librairie de la République à garder la façade. Au pire, on aurait pu le faire dans ce cas présent."

Une vue de l'insertion du futur projet immobilier - DR

Mais pas question de changer d'avis pour le maire qui répond dans un communiqué "comprendre fort bien que la démolition de cette habitation puisse émouvoir, et cela malgré sa vétusté et certaines dénaturations" mais qui souligne que ce projet est conforme et qu'il a reçu 'l'accord de l'architecte des bâtiments de France".

L'opposition envisage désormais de porter l'affaire devant la justice administrative, ce qui risque donc de retarder le projet de plusieurs mois.