Football : Le renouveau des clubs de quartiers en Corse

Des initiatives qui mêlent sport et social. Depuis le début de l'année, plusieurs clubs de quartiers émergent dans l'île, que ce soit à Ajaccio ou à Bastia. Trois d'entre eux commencent à faire parler d'eux : le FC Saint Jean, l'Association Jeunesse Ajaccienne, et le Toga Football Club Bastia.

FC Saint Jean : au cœur d'un quartier historique d'Ajaccio

Le premier est né d'un constat : Kévin Lemeunier, enfant du quartier de Saint Jean à Ajaccio, a toujours fait part de son souhait de créer un club. À 25 ans, il décide de franchir le pas en installant sa structure dans les rues qui l'ont vu grandir. "À Saint-Jean, il manquait une équipe de football dans un quartier populaire où il y a un immense vivier de joueurs, confie le président. Les jeunes vont être au cœur du projet, nous allons essayer, au fil du temps de constituer toutes les catégories, des débutants aux U18. Nous allons également démarrer cette saison avec une équipe seniors." Cette dernière sera d'ailleurs entraînée par Kevin Lemeunier lui-même, preuve de l'engagement sans faille de l'Ajaccien pour son club.

Premier rassemblement pour les seniors du FC Saint Jean au stade de Bastelicaccia, prêté pour l'occasion. - FC Saint Jean

Plusieurs activités sont prévues avec le quartier, notamment les entraînements qui se feront au stade du Binda, mais également avec le Centre Social de Saint-Jean pour l'accueil des joueurs et de leurs familles. Et la demande est forte : au total, le FC Saint Jean pourra compter plus d'une centaine de licenciés jeunes et seniors pour la saison 2023-2024. "C'est une grande satisfaction, se réjouit-il. Nous ferons notre maximum pour pérenniser le club."

Association Jeunesse Ajaccienne : un groupe de jeunes joueurs de la Rive Sud

L'Association Jeunesse Ajaccienne porte bien son nom. "La preuve, je suis le plus vieux représentant de cette équipe à seulement 23 ans", constate Lisandru-Ghjiseppu Fontana. L'un des vice-présidents du club fraîchement créé, se félicite du projet né "d'une discussion entre notre bande de copains dans un café d'Ajaccio" qui s'est rapidement transformé en un club, avec le souhait de rassembler des jeunes Ajacciens de la Rive Sud, liés par l'amitié et l'amour du football.

Tous les membres de l'AJA ont une expérience dans le football : des championnats régionaux aux U17 et U19 Nationaux, le panel est large. "On ne se reconnaissait plus dans les valeurs du football en club, il y avait trop de contraintes, confie Lisandru-Ghjiseppu Fontana, qui portera également la casquette de coach. On s'est dirigés vers le championnat d'entreprise, plus agréable. On voulait également gérer notre structure en étant indépendants." L'AJA démarrera cette saison uniquement composée d'une équipe en "Corpo", mais l'objectif est clair : pérenniser le club, et développer des catégories de jeunes. Tout naturellement.

Toga Football Club Bastia : la renaissance d'un club populaire

L'histoire du Toga Football Club Bastia ne date pas d'hier. Fondé en 1977, le club a été mis en sommeil pendant près d'une vingtaine d'années, avant de reprendre vie officiellement cet été après trois ans de travail. "Pendant ces trois années, on a rencontré l'association du quartier en charge des animations et de la vie sociale, souligne Gilles Secchi, responsable de la communication au TFCB. On a fait plusieurs réunions auprès des habitants afin de définir ce que l'on pourrait organiser en parallèle du football."

Les nombreuses équipes seniors du Toga Football Club Bastia avant sa mise en sommeil. - TFCB

Car le quartier de Toga est un véritable lieu de vie, et de nombreux jeunes ont foulé le mythique stade, niché entre les immeubles. "L'objectif principal était de sauver ce terrain qui a été laissé à l'abandon, précise Gilles Secchi*. Beaucoup d'habitants aimeraient que l'enceinte reprenne vie et soit remise aux normes."* Dès la saison prochaine, le club va relancer les catégories U6 et U9 et souhaite repartir avec une équipe fanion en Régionale 4. "Le club a toujours mis l'accent sur la jeunesse des quartiers de Bastia, on veut perpétuer cette philosophie."