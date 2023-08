FORTE CHALEUR - Quel est l'état de la qualité de l'air en Corse ?

C'est l'ozone qui dégrade la qualité de l'air en ce moment et ce sera encore le cas au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ce polluant atmosphérique n'est pas émis par les activités humaines mais il se fabrique dans l'atmosphère.

"Cela peut avoir un impact léger sur la santé dès qu'on est en niveau mauvais, ça peut avoir des impacts un peu plus présents, notamment des irritations, mais cela reste quand même sur des niveaux qui sont habituels on va dire” explique Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitair Corse, qui était ce mardi 22 août l'invité de la rédaction de France Bleu RCFM.

Et c'est particulièrement le cas dans le sud de la France et le nord de l'Italie. Ce qui explique que la Haute-Corse soit davantage touchée par le phénomène, avec de nombreuses zones classées en rouge. À l'inverse, la Corse-du-Sud est plus sujette aux phénomènes de poussières désertiques arrivées du continent africain.

Jean-Luc Savelli © Radio France - RCFM

"Les bateaux et aussi la circulation automobile contribuent fortement localement à l'augmentation des concentrations" poursuit Jean-Luc Savelli. "Cela reste des polluants qui vont après se disperser et notamment l'avantage que l'on a en étant sur une île, c'est que l'on a des brises thermiques qui sont assez fortes, en particulier sur le littoral où l'on va voir tout le temps en fin de matinée et jusqu'en début d'après-midi, du vent qui va chasser notamment la pollution qui est sur le littoral, donc grâce à la météo, on a quand même une qualité de l'air qui est assez bonne".

Et d'ajouter : "Quoi qu'il en soit, très localement, on peut avoir sur des périodes courtes des problématiques de pollution un peu plus importantes, mais globalement, c'est surtout l'ozone qui est le polluant principal actuellement".

Dans tous les cas, alors que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont actuellement respectivement placées par Météo France en vigilance orange et jaune pour le phénomène canicule, les conseils sont assez simples : éviter de faire des activités physiques, surtout aux heures les plus chaudes de la journée.