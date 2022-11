"Gérald Darmanin ment" Alexandra Masson députée RN dénonce l'absence de policiers à la frontière italienne

Quinze jours après la crise diplomatique de l'Océan Viking et l'arrivée de 250 migrants sur la presqu'île de Giens dans le Var. Est-ce que les contrôles se sont renforcés à la frontière franco-italienne ? Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin avait promis "La France prendra des mesures de renforcement des contrôles aux frontières intérieures avec l'Italie : 24h/24 et 7 jours sur 7 il y a dix jours. Sur le terrain les policiers sont bien là. 500 hommes et femmes déployés en plus. Mais pour la députée mentonnaise Alexandra Masson, le compte n'y est pas.

"Gérald Darmanin ment" indique la députée mentonnaise

Alexandra Masson voit à peine quelques gendarmes mobilisés en permanence sur la zone de Sospel. Elle dénonce "vous savez combien il y a de points d'entrées de migrants via cet axe ? Il y en a 22 pour cinq gendarmes"