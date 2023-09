GP Explorer : le trio de vainqueurs pourrait conduire une voiture lors des 24 Heures du Mans

Y aura-t-il une troisième édition du GP Explorer ? Invité de 100% Sports sur France Bleu Maine lundi 18 septembre, Pierre Fillon, le président de l'ACO évoque l'avenir de la course d'influenceurs, rappeurs et youtubeurs qui a rencontré un immense succès lors de sa deuxième édition sur le circuit Bugatti du Mans début septembre. Et évoque même l'idée que le trio vainqueur conduise une voiture aux 24 Heures du Mans !

Une suite dans un ou deux ans ?

"On travaille sur une suite sans refaire la même chose non plus, c'est en réflexion avec Squeezie" explique Pierre Fillon, le président de l'ACO, qui organise l'événement avec Squeezie. "L'année prochaine ou dans deux ans ? Je ne sais pas", continue Pierre Fillon, on étudie plusieurs scénarios mais d'abord, il faut débriefer l'édition 2023. Il y aura un autre événement. L'objectif secret serait de mettre les trois premiers [gagnants du GP Explorer] dans une voiture de course aux 24 Heures du Mans".**

Une billetterie des 24 Heures du Mans réservée aux Sarthoises et Sarthois

Le président de l'ACO a également souligné que la billetterie des 24 Heures du Mans 2024 sera ouverte "début novembre, d'abord pour les membres de l'ACO puis les Sarthoises et les Sarthois avant que le grand public puisse y accéder**".** L'édition centenaire s'était joué à guichet fermé , tous les billets ayant trouvé preneur quelques semaines seulement après la mise en vente, pour la grande frustration des habitants du département n'ayant pas réservé assez tôt leur ticket.