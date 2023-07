Incarcération d'un agent à Marseille : un syndicat appelle tous les policiers au "service minimum"

Dans un communiqué publié vendredi 21 juillet, le syndicat Unité-SGP Police ne cache pas sa colère après l'incarcération d'un membre de la brigade anticriminelle (BAC) de Marseille pour "violences volontaires aggravées" envers un jeune homme de 21 ans en marge des émeutes ayant suivi la mort de Nahel. Quatre policiers ont été mis en examen et l'un d'eux placé en détention provisoire.

Le syndicat déplore "les frais d'une décision de justice incompréhensible." "Malgré les garanties de représentation, les magistrats ont fait preuve d'un aveuglement total", est-il écrit dans le communiqué. "Nous appelons l'ensemble de nos collègues de sécurité publique à cesser toutes activités d'initiative (...) Seuls les appels 17 relatifs à la mise en danger de la personne doivent être assurés."

"Ras-le-bol général"

Le mouvement est également suivi en Corse, précise Pierre Azéma, secrétaire départemental du syndicat Unité-SGP Police en Corse-du-Sud. Selon lui, "cette situation montre une fatigue et un ras-le-bol général au sein de la profession. L'an dernier, on compte plus de 9000 démissions dans la police et la gendarmerie." "À un moment donné, il faut que l'on se fasse entendre, les politiques ne nous écoutent pas. Cela ne passe pas du tout chez nous", précise-t-il.