Risque incendie : les massifs de l’Estérel et du Tanneron, en alerte rouge, interdits d'accès

Il est interdit d'aller se promener dans les massifs forestiers de l'Estérel et du Tanneron sur la partie la plus à l'ouest du département des Alpes-Maritimes, au-dessus de Théoule-sur-Mer. Un secteur régulièrement fermé chaque été car c'est une zone de risques d'incendie. Pour ce mardi 15 août 2023, les chemins forestiers sont de nouveau interdits d'accès et les travaux prohibés. Un classement en risque rouge aux feux de forêts.

ⓘ Publicité

Pour les autres zones de la Côte d'Azur sur le "littoral est" et le "littoral ouest" le classement est pour ce jour férié en risque jaune : les accès aux massifs sont déconseillées et les travaux pyrogènes interdits à partir de 13h.

Rappel des comportements à adopter

L'emploi du feu est strictement interdit sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes du 1er juillet au 30 septembre

N'allumez pas de feu à proximité des massifs boisés

Ne fumez pas en forêt

Ne jetez pas les mégots de cigarettes par la fenêtre de la voiture

Respectez les interdictions d’accès signalées;

Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, donnez l’alerte en localisant le feu avec précision, en composant le numéro 18 (ou 112, numéro européen).

Un feu sur deux est la conséquence d’une imprudence, rappelle dans son communiqué la préfecture des Alpes-Maritimes

Plus d’informations sur la prévention, les consignes de comportement, la réglementation de l’emploi du feu et la cartographie du risque d'incendie sur le site des services de l'État.