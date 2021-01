0H24 : la petite Meylie est le premier bébé de l'année en Franche-Comté

C'est le premier bébé de l'année 2021 en Franche-Comté. La petite Meylie a poussé ses premiers cris à 0h24 dans la nuit du Nouvel an à la maternité de Trévenans.

3 kilos 200 pour 48 cm

Originaire de Lure en Haute-Saône, la maman et l'enfant se portent bien. Meylie est un petit boutchou de 3 kilos 200 et 48 cm. Visage fin, cheveux noirs et petite bouche, la petite fille a les traits de son grand frère de bientôt trois ans. Le papa Karim a pu assister à la naissance du début à la fin. Son épouse était entrée à la maternité en début d'après-midi.

Une naissance "ambiance discothèque" avec boule à facette

La naissance s'est parfaitement déroulée grâce au personnel soignant de la maternité. L'équipe a même rajouté sa touche personnelle à l'événement. " Ils m'ont mis la boule à facette pour l'accouchement. C'était vraiment très agréable. La sage-femme avait une couronne sur la tête. On l'a quand même fêté ce nouvel an", confie Nesma, la maman fatiguée mais heureuse.

Ca apporte du bonheur malgré ce qui se passe actuellement avec le Covid - Nesma, la maman

La jeune maman a pu accoucher dans des conditions normales malgré le contexte dans un hôpital en plein cœur de la crise sanitaire. " Ca apporte du bonheur malgré ce qui se passe actuellement avec le Covid. Je n'ai pas vraiment vu la différence étant donné que j'avais mon mari avec moi et que l'équipe était super", assure la maman.

A Vesoul, Louna est arrivée à 4h37

Meylie est arrivée avant une autre petite fille. Deuxième bébé de l'année en Franche-Comté, Louna a elle poussé ses premiers cris à la maternité de Vesoul à ... 4h37 du matin. Tous nos vœux de bonheur aux parents et aux nouveaux-nés de 2021.