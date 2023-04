Mille voix pour une représentation unique et hors norme à Montpellier

On peut parler de projet hors norme. Une expérience collective, inédite en France, pour une représentation unique au Corum de Montpellier, le soir du 14 avril. Elle sera donnée par 1.000 voix, des chanteurs confirmés ou amateurs, qui ont répondu à l'appel de l' Opéra-Orchestre national , à l'origine de cet événement.

Une première en France

Les mille chanteurs sont divisés en quatre groupe, guidés par un ou une cheffe de chœur, mais ils ne font pas que chanter. Parfois, ils récitent un texte, parfois ils chuchotent, ils crient, et parfois ils effectuent tous en même temps des mouvements avec leur corps. "Il y en a qui appellent ça un opéra, il y en a qui appellent ça un concert, il y a aussi de la chorégraphie dedans. En fait, c'est créer une foule. Crowd, ça veut dire foule" décrypte Dimitri Chamblas, metteur en scène et chorégraphe du spectacle, passé par l'école de danse de l'Opéra national de Paris; aujourd'hui directeur de la Danse à l'université CalArts de Los Angeles.

"Une expérience unique, j'en n'aurai pas deux comme ça."- Hélène, choriste

"C'est énorme. Enorme. C'est ça qui me plait : l'expérience collective et dans un opéra, c'est génial" s'enthousiasme la Montpelliéraine Catherine, une des choristes. Même engouement de la part de Cécile, de Sète, qui "trouve ça assez magique d'arriver à coordonner 1.000 personnes et faire une seule voix à un moment". Cela dit, ce n'était pas gagné d'avance se rappelle Isabelle, Montpelliéraine elle aussi : "Au départ, la première répétition, je me suis dit 'mais, qu'est-ce que c'est que ça ??? On va jamais s'en sortir, ça fait un brouhaha !' Et puis finalement, au fur et à mesure, on s'aperçoit que les choses se mettent en place et que ça prend forme".

À l'origine, il y a un match de foot

Le soir de la représentation, à l'opéra Berlioz, les 1.000 choristes seront dispersés dans toute la salle, parmi les 1.000 spectateurs. Certains seront même sur scène et cela pour construire "une expérience collective inédite et puissante requestionnant les codes de la salle de concert et la transformant en une grande place publique". Crowd Out évoque en effet la place de l'individu au sein d'un groupe. Créé en 2014 par David Lang, Crowd Out est inspiré "du sentiment de communauté observé par le compositeur lors d'un match de football".

Le spectacle est donné le vendredi 14 avril à 20h mais... il est complet.

