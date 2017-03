1,2 million d'euros : le don massif pour la SPA du pays de Saint-Malo

La SPA du pays de Saint-Malo est en pleine transformation. Elle a reçu en 2016 un legs exceptionnel d'un habitant de Cancale : plus d'un million d'euros ! Grâce à cela, elle peut rénover tous ses bâtiments vieillissants. Et mieux accueillir les 600 chiens qu'elle gère chaque année.

Les vieux bâtiments n'en ont heureusement plus pour longtemps. Les préfabriqués sont mal en point après trente ans de bons et loyaux services. Même les toilettes sont de travers : "on va bientôt passer à travers", en rigole la présidente Raymonde Leseine, très contente de ce legs, presque tombé du ciel, venu d'un habitant de Cancale qu'elle connaissait à peine.

Stéphanie - et les deux beagles - sont bien contents de quitter les anciens locaux, qui datent de 1980 © Radio France - Théo Hetsch

Surtout, cela va permettre d'améliorer le quotidien des animaux, dont les cages sont en prise au vent. Les bénévoles tentent tant bien que mal de les protéger avec des bâches et des couvertures. Monique Cheenne est enquêtrice à la SPA : "ça a été construit dans les années 1980", raconte-t-elle, "il n'y a même pas de pente douce pour que les urines s'écoulent, donc les chiens vivent, mangent, dorment et font leur besoin presque au même endroit".

La mousse ronge les toits, les dalles se soulèvent, les chats comment à être à l'étroit © Radio France - Théo Hetsch

Et puis il faut s'adapter à toutes les nouvelles normes, à l'accueil du public. Et pouvoir faire des animations pour les enfants. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans ce don tombé presque du ciel. La présidente Raymonde Leseine : "au cours des 17 dernières années, nous avons eu une dizaine de legs, entre 5.000 et 250.000 euros, mais là, c'est tout à fait exceptionnel. On n'aurait pas pu faire tout cela".

Chantons sous la pluie ! Monique Cheenne (enquêtrice), Raymonde Leseine (présidente) et Denise Mulard (vice-présidente) ont hâte d'intégrer leurs nouveaux bâtiments. © Radio France - Théo Hetsch

Là, justement se dresse un ensemble de 8.000 mètres carrés. "Là, il y aura des bâtiments de soins, pour faire les opérations et les traitements nécessaires", explique la présidente de la SPA devant le bâtiment encore en chantier, "et puis deux blocs de chenils". Un bâtiment est aussi prévu pour les personnels, avec des douches - nouvelles normes obligent - et des espaces de travail.

Les futurs chenils accueilleront une cinquantaine de chiens. Ils auront même un sol chauffant ! Budget total : 1,3 million d'euros © Radio France - Théo Hetsch

Grâce à ce legs, la SPA du pays de Saint-Malo a pu créer des chenils 4 étoiles, pour une cinquantaine de chiens. Avec même un sol chauffant ! "Mais pas partout", explique Raymonde Leseine, "afin que si les chiens ont trop chaud, il puissent trouver aussi un carrelage frais". Bref, de quoi combler le meilleur ami de l'homme.

Les nouveaux bâtiments seront inaugurés durant le mois de septembre 2017.