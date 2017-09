1 800 000 euros gagnés au Keno à Veauche

Le record de gain du tabac de l'avenue Irénée Laurent a été pulvérisé : un habitant a gagné 1 800 000 euros au tirage du Keno, il y a une dizaine de jour. Le ou la gagnante ne s'est pas fait connaître. Mais l'événement fait parler au bureau de tabac et dans le bistrot d'à côté.

Jusqu'ici, le record de gain du bureau de tabac de l'avenue Irénée Laurent, à Veauche, s'élevé à 62 000 euros. Une somme déjà bien rondelette, mais qui a été largement dépassé fin août : un ou une habitant de la petite commune a gagné 1 800 000 euros au Keno. Il ou elle ne s'est pas fait connaître. De toute sa carrière, le buraliste, n'avait jamais vu ça.

Malgré la grosse affiche rouge en vitrine de la boutique, les habitués n'ont pas tous remarqué. Alors quand ils apprennent la nouvelle, ils sont abasourdis. Dany a quand même une idée bien précise de ce qu'il ferait avec une somme pareil : "Je me ferais une ceinture de billet, et je partirais faire le tour du monde avec mon sac à dos, lâche-t-il en riant. Et puis j'en ferai profiter ma famille !"

62 448 euros. Ce record de gain était affiché fièrement dans le bureau de tabac. Le nouveau record établit à 1 800 000 euros sera difficile à battre. © Radio France - Noémie Philippot

Est-ce que ce gain va attirer les clients à Veauche ? Pas si sûr pour cette habituée : "Peut-être que ça peut attirer du monde, mais en même temps, ils vont se dire qu'après ça, ça ne retombera pas !"

D'après le buraliste, la Française des Jeux mène actuellement de nombreuses vérifications pour être sûre que l'argent va sur le compte du vrai gagnant.