A 10 ans, Hugo est l'espoir de l'humour dans le Var

Hugo Boyer a 10 ans. Il habite à Tourves, près de Brignoles. Mais ce n'est pas un jeune élève de CM2 comme les autres. L'année dernière, il est passé dans l'émission Superkids, sur M6, dans la catégorie "humoriste". Et un an après, France Bleu Provence l'a retrouver pour savoir ce qu'il était devenu.

"Je m'éclate !"

S'il n'a pas remporté le concours, la vie du jeune Varois a quand même été chamboulée.

J'ai fait d'autres émissions, sur France 3 ou encore "C'est mon choix" avec Evelyne Thomas. J'ai aussi fait une tournée d'été et des premières parties d'humoristes dans la région.

Un festival à Monaco

Et le petit humoriste a aussi découvert la vie de star à Monaco pendant le festival New Generation.

J'ai rencontré la princesse Stéphanie. Elle est vraiment très gentille. Elle a assisté aux répétitions et aux trois représentations. C'était vraiment génial. J'ai joué devant 3000 personnes, je me suis régalé.

Toujours sérieux à l'école

Et même s'il ne parle pas trop de sa double vie à ses camarades, Hugo ne néglige pas non plus son travail à l'école, en CM2.