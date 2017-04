1000 bouteilles et des grands crus mis à prix au Crédit Municipal de Toulouse

Cette vente aux enchères inédite de crus classés cédés contre des prêts sur gage est accessible à tous les budgets, de 10, 15, 20 à 300 € la bouteille.

Avis aux amateurs de bons vins, et aussi de bonnes affaires. Le Crédit Municipal de Toulouse organise ce Vendredi 21 Avril 2017 une vente aux enchères exceptionnelle.1 000 bouteilles sont mises à prix, issues des caves de particuliers. Il y a là de très grands crus de Bordeaux, des Moutons Rothschild, des Châteaux Yquem, ou de grands champagnes millésimés, Dom Pérignon 98, Cristal de Louis Roederer, des Bourgognes et aussi des vins régionaux et étrangers.

De 10€ à 300€ la bouteille

La vente est ouverte aux professionnels, mais également aux particuliers.

« il y a des Château Yqem en pagaille. On part à 10€ le carton pour des vins plus ordinaires, on peut monter à 300, 400€ la bouteille pour un grand cru classé. Il y a des affaires à faire pour compléter sa cave » - estime Maitre Marc Labarbe, le commissaire-priseur chargé de la vente

L'un des clous de la vente, un Lafite Rotschild 2001 estimé à 300€ la bouteille © Radio France - Olivier Lebrun

Des grands crus vendus comme des bijoux

Ces grands millésimes se sont retrouvés au "clou", cédés contre des prêts d'argent, tout comme des bijoux de famille, ils sont revendus au plus offrant lors de cette vente aux enchères inédite au Crédit Municipal.

Mais qui sont donc les propriétaires de ces vins prestigieux ?

« Ce sont des gens qui ne pouvaient pas garder leur vin chez eux suite à un déménagement de façon correcte, qui nous l'ont confié puis ont décidé de le vendre, ou lors d’une succession, il faut vider la maison » - Jean-Christian Carrié, directeur des ventes au Crédit Municipal.

Le crédit municipal s'est équipé d'une cave pour conserver ces grands crus dans des conditions optimales. « Les grands vins sont une valeur refuge, même après la crise de 2008, il n’y a pas eu de chute de leurs cours » - selon Maitre Marc Labarbe, le commissaire-priseur chargé de la vente.

Monter les enchères sur un simple clic

Il y a déjà plus d'une centaine d'ordre de professionnels, mais vous pourrez vous même enchérir en cliquant en direct sur internet. C’est ce qu’on appelle une enchère « ouverte ». Vous pouvez donc les suivre et y participer depuis chez vous sur le site : www.interencheres.com. Vous pouvez également suivre la vente sur place au Crédit Municipal.

Parmi les curiosités, ces bouteilles de Fronton cuvée Jeux olympique aux JO de Montréal en 76. Cette année-là, le Fronton était vin officiel de la délégation française.

Un collector, la cuvée Fronton "Jeux Olympiques" de Montreal 1976 © Radio France - Olivier Lebrun

La vente débute à 14h ce Vendredi 21 Avril au Crédit Municipal de Toulouse, 29 rue des Lois.

