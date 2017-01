A 105 ans, Robert Marchand tente un nouveau record de vitesse à vélo

105 ans, Robert Marchand va tenter, ce mercredi, d'établir un nouveau record mondial de vitesse à vélo dans la catégorie des plus de 105 ans. Sa tentative se déroulera au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Son objectif est de parcourir 23 ou 24 kilomètres en une heure.

A 105 ans, Robert Marchand va tenter, ce mercredi, d'établir un nouveau record mondial de vitesse à vélo. Sa tentative se déroulera de 16H00 à 17H00 au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, là même où il avait battu son propre record de l'heure il y a trois ans (26,927 km). Mais ce 4 janvier, il ne s'attend pas à faire mieux : il va rouler pour établir le record dans la toute nouvelle catégorie des plus de 105 ans.

Il prévoit 23 ou 24 kilomètres en une heure

"Ça ne va pas aussi bien qu'il y a deux ans, si j'étais aussi bien je serais un phénomène. Mais je suis pas un phénomène", insiste-t-il auprès de l'agence AFP, avec le sourire. Le centenaire va enchaîner les tours de piste sur un léger dénivelé, avec un vélo sur mesure et bardé de capteurs sous son maillot jaune et violet - les couleurs de L' Ardéchoise, populaire course qui organise l'événement avec la Fédération française de cyclisme. Robert Marchand estime pouvoir parcourir 23 ou 24 kilomètres en une heure. "Si je faisais 30, on dirait que j'étais dopé !"

Une vie saine, du sport... et une détermination à toute épreuve

Son secret alors ? Il donne quelques pistes à l'AFP : "Toute ma vie j'ai fait du sport, beaucoup de fruits et légumes, pas trop de café, pas de cigarettes, très peu d'alcool". La physiologiste et professeure d'université Véronique Billat, qui le suit depuis ses 100 ans, complète : "Sa surface corporelle est petite mais il a un cœur qui pulse autant de sang à la minute que celui de quelqu'un de plus grand. Son corps est super irrigué". Sa personnalité joue aussi : "Il a une forte détermination, il ne doute pas, il n'a pas peur de tenter des choses". Pour Gérard Mistler, président de L'Ardéchoise, Robert Marchand est un "bel exemple pour l'humanité". "Cela aurait été dommage qu'il reste incognito dans son appartement de Mitry-Mory alors qu'il donne beaucoup de joie de vivre aux gens".