105 voitures mythiques pour la montée historique de Bolandoz dans le Doubs

Les passionnés de voitures anciennes, de rallye et d’exception se sont donnés rendez-vous ce dimanche 30 avril pour la quatrième édition de la montée historique de Bolandoz, près d'Amancey. Le public était très présent tout au long de ce parcours pour admirer les belles cylindrées.

Cent cinq voitures anciennes, de rallye et d’exception ont été choisies pour participer à cette quatrième édition de la montée historique de Bolandoz. Des bolides que Maéva, 10 ans, a regardé avec passion. La fillette s'est positionnée au départ de la montée : "On a vu des Ferrari, des Maserati. Des magnifiques voitures de courses, mais celle que je préfère, c'est la Ferrari!" Venue avec son grand frère, la jeune fille n'a pas quitté la barrière avant la démonstration.

Le public très présent - Fany Boucaud

Mais il n'y a pas que les belles italiennes, les françaises font aussi leurs show. Pour le grand plaisir de Sylvain : "Ca va de la 2CV à la voiture à 300 chevaux. Mais moi, je suis chauvin et je reste fidèle à Renault. Pour toutes les belles années de Renault Sport avec Jean Ragnotti". Sylvain n'est pas le seul à être chauvin. Et en Franche-Comté, nous avons tous des raisons de l'être ! Peugeot est un peu partout ici. Jean-Louis conduit une Peugeot 104 ZS de 1980 : "C'est ma première voiture alors je suis fier! Je suis que Peugeot, plein le garage ! J'ai une 304, une 306 cabriolet, 206 GT, 407, ça fait plaisir et on s'amuse."

Une autre qui s'amuse sur la montée de Bolandoz, c'est Dédé. Elle est volant de sa R5 turbo 2 de 1983. A 67 ans, elle a débuté les rallyes il y a peu de temps. Quatre ans qu'elle sillonne les routes avec son bolide. : "Je fais des petits rallyes comme ça parce que j'ai peur de la casser. J'adore m'éclater avec ces voitures mais c'est vrai qu''à mon âge, les gens me prennent un peu pour une folle. Mais tant pis, je suis passionnée !"

Dédé, 67 ans, au volant de sa R5 turbo 2 de 1983 - Fany Boucaud

L'Alpine de ses rêves

Renault Alpine A110 de 1971 d'Yves - Fany Boucaud

Un autre passionné a réussi à réaliser son rêve il y a tout juste trois semaines. Yves est le très heureux propriétaire d'une Renault Alpine A110 de 1971. Un rêve de gosse pour cet agriculteur. Il fabrique du lait à comté et ne compte pas ses heures. Alors au lieu de partir en voyage, sa femme et lui mettent de côté pour concrétiser un coup de cœur. Et heureusement parce que sur internet, l'Alpine d'Olivier Panis, champion de Formule 1 est à vendre. Le rêve est devenu réalité : "Ca faisait longtemps que j'en cherchais une. Plus de vingt ans que j'en rêve et voilà. C'est mythique, elle a gagné beaucoup de rallyes, elle est championne du monde. Tout le monde la connait".

Sur les différentes montées de Bolandoz, cinq au total ce dimanche, ce sont donc 500 départs de course qui sont donnés pour 3,5 km de plaisir. Les spectateurs sont au rendez-vous. Quand l'Alpine est la dernière à partir, elle est applaudie et encore plus quand elle redescend au parking. "Elle reste une icône du sport automobile" sourit Yves, "elle a un look qui fait rêver beaucoup de monde".

Le rêve s'est terminé en fin de journée. Aucune casse, seuls quelques pneus n'ont pas résisté à la pression de la montée historique de Bolandoz.