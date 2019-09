11 000 bouteilles de vin Valenciennois bientôt commercialisées !

Les vendanges viennent de se terminer à l'étang du vignoble de Valenciennes, depuis 1998 des travailleurs handicapés récoltent du raisin pour en faire du vin rouge, du blanc et du rosé, et pour la première fois, ce vin ch'ti pourra être commercialisé.

Le rouge, blanc et rosé Valenciennois qui sera bientôt commercialisé

Valenciennes, France

Munis de leur sécateurs et de leurs gants, une cinquantaine de vendangeurs récoltent sous la pluie les dernières grappes de raisin blanc de la saison. Des travailleurs handicapés de 3 ESAT, établissements spécialisés des Papillons Blancs du Valenciennois, mais aussi des secondes du lycée Dampierre, et des parrains de ce projet insolite, ils sont 700 à valoriser cette vigne au pays de la bière.

Les derniers grains de raisin blanc vendangés ce jeudi © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et cette année, le millésime s'annonce excellent selon Olivier Warzée, le directeur de l'ESAT Ateliers Watteau, car si la canicule a grillé de nombreux grains, elle a rempli de sucre la plupart des grappes.

8000 pieds de pinot noir et de chardonnay sont cultivés ici sur 1.6 ha sous l’œil affûté d'un maître de chai bourguignon , et l'objectif est de passer à 4 ou 5 hectares dans les prochaines années car le vin made in Valenciennes marche bien.

Les 11 000 bouteilles de la cuvée 2018 devraient bientôt être commercialisées d'ici la fin de l'année normalement dans des bouteilles de 50 cl, avec des noms inspirés de la ville "Dentellières" pour le rouge, "Vallée des cygnes" pour le rosé et "Watteau" pour le blanc. Des bouteilles qui seront principalement vendues à des cavistes et à des restaurateurs .

Et puis autre projet celui d'un vin bio, en tout cas depuis le printemps 400 pieds sont entretenus en partenariat avec le centre régional des ressources génériques basé à Villeneuve d'Ascq et la ville de Valenciennes, l'idée c'est d'essayer de cultiver ces pieds sans aucun produit phytosanitaire.