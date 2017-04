11 ans plus tard, Topaze le bichon est retrouvé en Lorraine à 500 km de chez lui !

11 ans après avoir disparu quelque part entre Loon-Plage et Oye-Plage dans le Nord, Topaze le bichon de la famille Fournier a été retrouvé à 500 km de là, à Bouzonville en Moselle. Une histoire révélée par la Voix du Nord. Aujourd'hui âgé de 15 ans, Topaze va bien et il vient de rentrer chez lui..

Topaze était la pierre précieuse de la famille Fournier. Un chien de 4 ans "un peu vagabond" qui a disparu en 2006. "J'allais à la voile conduire ma fille et en deux coups de cuillère à pot, plus de chien !" explique Daniel Fournier son propriétaire. "On a remué ciel et terre pour le retrouver et on s'est dit que quelqu'un l'avait récupéré ou volé".

Allo? On a retrouvé Topaze !

Pour consoler son épouse, Daniel Fournier a donc adopté Chanel, la fille de Topaze. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais il y a quelques jours, le téléphone de la famille sonne. Au bout du fil un couple de Bouzonville en Moselle qui a retrouvé Topaze. Le chien a été formellement identifié par sa puce électronique. "Les gens nous ont dit qu'il avait retrouvé notre chien dans un sale état" raconte Daniel Fournier incrédule "Vous vous rendez compte? c'est un chien qu'on a perdu il y a 11 ans, c'est à dire qu'il a 4 ans aujourd'hui".

Daniel Fournier s'est donc rendu à Bouzonville dimanche pour récupérer Topaze qui semble un peu perdu. "Il passe à côté de nous, il nous réfléchit même pas, aussi bien l'odeur, la vue, la voix...rien". Topaze est quand même rentré à Grand Fort Philippe, il se réhabitue à son ancienne vie et découvre la cohabitation avec Chanel sa fille.