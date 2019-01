11 millions d'euros remporté au Loto en Isère : le retraité gagnant va pouvoir "mettre du beurre dans les épinards"

Par Xavier Demagny, France Bleu Isère et France Bleu

On savait que le premier jackpot du Loto de l'année 2019 avait été remporté en Isère, le 2 janvier, mais on ne savait pas précisément où ni quand. Le gagnant des 11 millions d'euros est un retraité et il a validé son ticket dans un tabac du centre commercial Leclerc, à Tignieu-Jameyzieu.