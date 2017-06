112.000 partages pour retrouver le propriétaire d’un doudou perdu sur l'autoroute A13

Un Rouennais a retrouvé un doudou près d’une aire d’autoroute. Il a posté un message sur Facebook pour retrouver son ou sa propriétaire. En quelques jours, sa publication a comptabilisé des milliers de likes et 112.000 partages.

Olivier Alarson, chauffeur de taxi rouennais, se rend à Paris dimanche 11 juin. Vers 11 h 30, il décide de s’arrêter à station essence de Rosny-sur-Seine, sur l’A13 en direction de Paris, pour prendre un café. Il voit quelque chose qui l’interpelle sur la route : le doudou d’un enfant abandonné. Il s’agit d’un petit lapin avec une écharpe rouge. Il parvient à le récupérer, et demande aux familles présentes sur l’aire d’autoroute si la petite peluche est à eux, sans succès. Olivier se renseigne auprès de la station, qui propose de le mettre aux objets trouvés. Le chauffeur de taxi sait qu’il sera oublié dans un tiroir. « Ça m’a arraché le cœur, parce qu’il est tout mignon. Il est un peu usé. Je me suis dit que c’était un doudou important », explique-t-il. Il décide de le garder et de poster un message avec quelques photos sur Facebook, dans l’espoir que sa trouvaille soit partagée.

Le "Doudouton 2017"

Sur un ton humoristique, il lance le « doudouton 2017 » pour retrouver le ou la propriétaire, sans doute effondré(e) d’avoir perdu son compagnon en peluche. Olivier Alarson ne s’attendait pas à tant de solidarité. « J’ai été complètement dépassé, tout s’est emballé », avoue-t-il. Son post est liké et commenté des milliers de fois, les messages de solidarité affluent. Des parents témoignent de cette situation qu’ils connaissent malheureusement bien. Ils auraient aimé que quelqu’un comme Olivier fasse la même chose. « Je sens vraiment qu’il y a du vécu dans les messages que je reçois. »

Le propriétaire du doudou n’a pas encore été retrouvé mais la publication comptabilise plus de 110 000 partages sur Facebook depuis dimanche. Olivier ne sait pas s’il appartient à une petite fille ou un petit garçon, mais espère le découvrir rapidement. « J’avais tout simplement envie de le rendre à son propriétaire, de voir un petit sourire, de voir quelqu’un content. »