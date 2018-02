Selon des chiffres fournis par l'Agence Régionale de Santé de la Région Centre-Val de Loire, il y avait eu au 14 février 2018, 18 signalements de cas de rougeole depuis le 1er janvier 2018 dont 13 en Indre-et-Loire (4 en Eure-et-Loir et 1 dans le Loiret).

Indre-et-Loire, France

En Région Centre-Val de Loire, le département tourangeau est celui qui a enregistré le plus grand nombre de signalements de cas de rougeole. Une progression extrêmement importante par rapport à l'an passé où seulement 2 cas avaient été enregistrés dans la région dont 1 en Indre-et-Loire.

Selon le Docteur Françoise Dumay, Directrice de la santé publique et environnementale à l'Agence Régionale de Santé, les cas recensés actuellement dans le département, l'ont été sur des gens du voyage qui ont circulé en Nouvelle Aquitaine où sévit une épidémie de rougeole qui a déjà fait un mort.

Une couverture vaccinale insuffisante en Région Centre-Val de Loire

Dans la région, la couverture vaccinale du ROR (rougeole, oreillons, rubéole) en 2015 (dernier chiffre disponible) pour les enfants nés en 2013 : 88,5 % d'entre eux avaient reçu une seule dose et 76, 2 % avaient reçu les deux doses nécessaires. On considère que l'ensemble de la population est protégée lorsque l'on atteint une couverture vaccinale de 95% avec les deux doses.

La vaccination ROR est administrée pour tous les enfants avec une première injection à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois (avec un intervalle d'un mois entre les 2 injections).

Par ailleurs, la Caisse d'Assurance Maladie souligne qu'il convient de vacciner systématiquement toutes les personnes nées après 1980 avec deux doses de vaccins, et de pratiquer une vaccination de rattrapage du vaccin ROR pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes non à jour dans leur vaccination, en respectant un délai minimum d'un mois entre 2 injections.

La rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse.

Une personne contaminée peut infecter 15 à 20 personnes en cas de couverture vaccinale insuffisante dans l’entourage. Elle est extrêmement contagieuse dans les cinq jours qui précèdent et qui suivent l'éruption des fameux boutons rouges (qui ont la caractéristique de ne pas gratter contrairement à la varicelle).

Sur l'ensemble de la France depuis le 1er novembre 2017, 387 cas de rougeole ayant entraîné 1 décès et 83 hospitalisations dont 6 en services de réanimation ont été recensés.

Plusieurs foyers épidémiques ont été identifiés sur l’ensemble du territoire, principalement en Nouvelle-Aquitaine, chez des personnes non immunisées contre cette maladie.