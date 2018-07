Varces-Allières-et-Risset, France

Sous un soleil de plomb, dans la cour de la caserne de Varces, une vingtaine de chasseurs alpins répètent pour le défilé du 14 juillet à Grenoble. Sur un air de fanfare enregistré, le Lieutenant Alan, chef de section à la 4 ème compagnie de combat du 7 ème BCA (Bataillon Chasseurs Alpins) donne le tempo : "Marche, marche...Deux, deux..."

Il faut rester concentré pour réussir sans faillir le pas du chasseur © Radio France - Véronique Pueyo

Il faut interpréter au millimètre le fameux pas du chasseur. "Ce pas est né, avec la création des chasseurs alpins, en 1888." explique un militaire. "Les soldats étaient en retard à un rendez vous. Alors, ils ont inventé ce pas court, rapide, saccadé, 140 pas par minute, qui a été adopté. On dit que le chasseur galope ! Aujourd'hui, on a baissé un peu. on est passé à 120 pas-minute."

Le pas du chasseur est très rapide, 120 pas par minute !

A titre de comparaison, l'infanterie défile a 100 pas-minute, la Légion à 80. Les Chasseurs-alpins vont défiler dans leur uniforme traditionnel : chaussures de montagne, grandes chaussettes en laine blanche, kickers, sorte de pantalon qui s’arrête au-dessous du genou et chemisette bleue-horizon. Sans oublier la célèbre tarte, ce couvre-chef en feutre si caractéristique et dont les chasseurs sont si fiers.

Il faut bien se caler sur la musique pour rester coordonner -

Rappelons que l'on fête aussi cette année les 130 ans des troupes de montagne. Pour admirer le défilé, rendez-vous ce samedi à 18 heures, place de Verdun, à Grenoble.