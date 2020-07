14 juillet : une factrice drômoise invitée par le président de la République

Une factrice de l'établissement de Romans-sur-Isère a été officiellement invitée par le président de la République à assister à la cérémonie du 14 juillet en hommage aux soignants et personnels mobilisés pendant la crise du covid 19.

Elle assiste ce mardi matin, à partir de 10h30, à la cérémonie sur la place de la Concorde à Paris. Seuls dix facteurs dans toute la France ont été conviés à suivre l'événement depuis les tribunes, avec d'autres corps de métier.

De factrice remplaçante à manager en temps de crise

Sandra Da Silva, 33 ans, était factrice remplaçante à Bourg-de-Péage lorsque le manager qui revenait d'un voyage en Italie a dû être confiné pendant quatorze jours. Elle a alors, du jour au lendemain, assuré la fonction de manager alors qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant.

Elle a ensuite été envoyée sur la plateforme de Romans-sur-Isère où il y a eu une suspicion de covid et une partie du personnel a également été placée en quatorzaine. Elle a donc de nouveau dû gérer comme un manger l'équipe qui restait en poste. Elle a mis en place les gestes barrière, le gel, les masques et a permis que l'activité reprenne et que le courrier soit distribué aux clients.

" Sandra nous a permis de continuer l'activité, de rouvrir le site !" - Carine Vincent

"Sandra a été nos mains, nos yeux, pendant toute la période de la crise et elle a pu assurer tout le fonctionnement, la logistique et l'encadrement des personnes" insiste sa responsable Carine Vincent.

"On a tout mis en place pour éviter que les gens soient coupés du monde, pour qu'ils aient leur courrier et qu'ils puissent voir des gens et surmonter la crise" explique Sandra Da Silva. Très humble, la maman de trois enfants a pourtant pris des risques à venir travailler en pleine crise du covid 19. "_Je l'ai fait naturellement, je ne me suis pas rendue compte_, au début c'était du stress mais avec l'équipe on a été très soudé comme une famille puis le stress est parti".

Sandra Da Silva a été très surprise de cette invitation du président de la République. Copier

Très surprise par l'invitation du président de la République

Sandra Da Silva devant la plate-forme de distribution de Romans-sur-Isère dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Sandra Da Silva a fait preuve d'initiative et a réussi à manager l'équipe dans ce moment très difficile. Elle a pourtant été très étonnée de recevoir cette invitation officielle du président de la République. "Jamais je n'aurais imaginé ça" explique la jeune femme, factrice depuis 2014.

"L'invitation du président, le rencontrer lui et sa femme, c'est quelque chose de merveilleux" - Sandra Da Silva

"Mes enfants sont très fiers et moi aussi" explique la factrice. "C'est une belle image offerte ce 14 juillet"explique Carine Vincent. "Les métiers comme éboueur ou postier peuvent paraître simples et anodins, mais c'est important, on ne sent pas compte qu'ils travaillent dans l'ombre tout le temps". Ce 14 juillet 2020 en hommage aux soignants et personnels mobilisés pendant la crise du covid est très bienvenu pour Carine Vincent.

Grâce à cette expérience de management, Sandra Da Silva a pris sereinement une nouvelle fonction le 1er juin dernier. "J'ai eu une promotion et je suis devenue responsable opérationnelle" explique la jeune femme qui visait un poste de management depuis plusieurs mois.