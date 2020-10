Une Canadienne renvoie à Pompéi des artéfacts 15 ans après les avoir volé

Elle se dit "maudite" par des objets volés il y a 15 ans à Pompéi. L'histoire, relaté par The Guardian débute en 2005 sur le célèbre site archéologique au pied du Vésuve, en Italie. Une touriste canadienne, identifiée uniquement sous le nom de Nicole, vole deux carreaux de mosaïque, des fragments d'amphore et un morceau de céramique. 15 ans plus tard, elle vient de renvoyer tous ces artefacts inestimables à un agent de voyage de Pompéi. Elle a accompagné son colis d'une lettre pour expliquer ce geste des plus surprenants. "S'il vous plaît, reprenez-les, ils portent malheur", écrit la Canadienne.

Il faut dire que depuis son larcin, Nicole a dû affronter de nombreuses épreuves : deux cancers du sein et de gros problèmes financiers. Selon elle, les objets volés sont "chargés d'énergie négative liée à cette terre de destruction", en référence au village de Pompéi, enterré dans les cendres volcaniques du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. "Je ne veux pas transmettre cette malédiction à ma famille ou à mes enfants", conclut la Canadienne.

Un autre couple de repentis

Ce colis et cette missive signée Nicole étaient accompagnés d'une autre lettre. Celle d'un couple, également originaire du Canada, qui a, lui, volé des pierres sur le site de Pompéi en 2005. "Nous les avons pris sans penser à la douleur et à la souffrance que ces pauvres âmes ont éprouvées lors de l'éruption du Vésuve", écrivent-ils. En revanche, ce courrier ne nous dit pas si ce couple a lui aussi été frappé par la "malédiction" des objets volés à Pompéi.