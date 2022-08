Assomption : y aura-t-il de nouveaux miracles à la chapelle de l’Aouach, au sud de Toulouse ?

Il y a des traditions qui ne se perdent pas. Au Fauga, dans le Muretain (au sud de Toulouse), la Vierge Marie est célébrée chaque année pour l'Assomption. Ce fut le cas en ce lundi 15 août 2022, en la chapelle Notre-Dame de l’Aouach, hameau rattaché à la commune. L'histoire raconte que plusieurs miracles ont eu lieu dans cet édifice, quatre au total il y a fort longtemps. Les fidèles aiment raconter l'histoire et font leur possible pour entretenir la chapelle chère à leur cœur.

La chapelle Notre-Dame de l’Aouach, au Fauga © Radio France - JMM

Janine Noël, présidente de l'association des Amis de Notre-Dame de l’Aouach, est très sollicitée. C'est elle qui coordonne la cérémonie du 15 août, la procession qui s'en suit et la traditionnelle vente aux enchères. Elle évoque, sourire aux lèvres, ce que l'histoire raconte : "Il y a quatre ex-votos qui retracent les miracles qui ont eu lieu dans la chapelle. Tous ont un rapport avec la Garonne. Des gens qui auraient du se noyer et qui ont été sauvés, miraculeusement. Le dernier miracle remonte à il y a une vingtaine d'années. Une course qui s'appelait Garona partait de Muret jusqu'à Toulouse. Un jour, un membre de l'équipage (habitant du Fauga) est tombé dans l'eau. Quand il a été récupéré, un cardiologue présent à bord a dit que c'était fini. Et bien non, il est revenu à la vie. Le cardiologue le lui a conseillé d'aller mettre un ex-voto à la chapelle, c'est ce qu'il a fait!".

ÉCOUTEZ - Janine Noël raconte quels miracles se sont produits dans la chapelle Copier

Une vente aux enchères pour entretenir la chapelle

Miracle ou pas miracle, tous les fidèles sont convaincus d'une chose : il faut entretenir et préserver cette chapelle si mystique. Ainsi, chaque année après la cérémonie du 15 août, une vente aux enchères est organisée sur le parvis de la chapelle. Ces fonds récoltés vont permettre de restaurer les peintures présentes dans cette dernière.

" À l'époque, les gens apportaient des poulets, des fruits, des anguilles. L'anguille c'était une institution ! Aujourd'hui, on a plutôt des plantes, des bouteilles de vin, du miel et des objets confectionnés à la main" — Robert, originaire du Fauga

Il y a quelques années, d’importants travaux de consolidation de la structure ont été entrepris. La chapelle, un temps fermée par la préfecture de Haute-Garonne, a ainsi pu rouvrir au public.

ÉCOUTEZ - Robert et Maurice nous racontent la tradition des enchères à la chapelle Copier

La vente aux enchères à la chapelle de l'Aouach © Radio France - JMM