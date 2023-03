15 millions d'euros au Loto à Château-Gontier-sur-Mayenne : "J'ai envie de réaliser mes rêves de gosse"

Que feriez avec 15 millions d'euros ? C'est le jackpot qu'a remporté un heureux chanceux au Loto, samedi 18 février en Mayenne. Un record dans le département et le troisième plus gros gain des Pays de la Loire et ça s'est passé au bar des sports à Château-Gontier-sur-Mayenne.

"Devinez quoi ? J’ai gagné au Loto"

Ce joueur, âgé d'une cinquantaine d'années, qui souhaite garder l'anonymat, valide toujours les mêmes numéros qui correspondent aux dates d’anniversaire de ses proches. Le gagnant, qui joue régulièrement depuis plus de 10 ans, a été très surpris en apprenant la nouvelle raconte Isabelle Cesari, porte-parole de la Française des Jeux : "il a allumé la télé au moment du tirage du Loto. Et il a vu la combinaison gagnante, avec ses numéros fétiches. Un gagnant a été désigné sur la carte de France et là il s'est dit que c'était lui. Il a ensuite vérifié son reçu et il a eu la certitude d'avoir gagné 15 millions".

"Je vais continuer mes petites habitudes. Je suis quelqu’un de simple et je compte bien le rester"

Avec cette belle somme d'argent, le quinquagénaire mayennais, un épicurien dit-on, souhaite notamment découvrir les meilleurs restaurants du pays, s’offrir une cave à vins et prendre du temps, du bon temps, travailler un peu moins, "j’ai envie de réaliser mes rêves de gosse" explique-t-il comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou être propriétaire d'une voiture de sport par exemple.