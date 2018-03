Villers-le-Lac, France

Cindy Haertel ne digère pas sa mésaventure. Ce lundi matin cette habitante de la Chaux-de-Fonds en Suisse dépose son fils à l'école, puis elle veut se rendre à la déchetterie mais celle-ci est fermée le lundi matin. Cindy Haertel décide alors d'aller à Morteau faire quelques courses, mais en arrivant au poste frontière du Col des Roches, elle se fait contrôler par les douanes françaises.

Le douanier lui demande si elle a quelque chose à déclarer, devant sa réponse négative, il ouvre le coffre du véhicule, et découvre un sac de courses contenant les emballages cartonnés que la mère de famille n'avait pas pu déposer à la déchetterie. La citoyenne helvétique est sidérée lorsque le douanier lui explique qu'elle est en infraction, qu'il s'agit d'un trafic de déchets, une tentative d'introduction illégale de matières dangereuses pour la santé publique.

Une amende de 150 euros à payer sur le champ

Cindy Haertel plaide la bonne foi, mais rien n'y fait, le fonctionnaire lui demande de régler sur le champ une amende de 150 euros. Une somme importante pour la présumée fraudeuse, actuellement sans emploi et inscrite à l'aide sociale, elle explique donc qu'il lui est difficile de débourser cette somme. Mais le douanier ne veut rien entendre, il ne laisse pas le choix à la contrevenante: soit elle paye tout de suite, soit les douanes immobilisent son véhicule jusqu'à ce que l'amende soit réglée.

Cindy Haertel finit pas s'exécuter et rentre à la Chaux-de-Fonds avec ses cartons mais allégée de 150 euros. _"Je suis consciente que certains Suisses abusent en venant abandonner leurs déchets de l'autre côté de la frontière"_dit-elle, "mais le recyclage des cartons est gratuit chez nous, je n'avais aucun intérêt à passer ces emballages en fraude". La pilule est dure à avaler, Cindy Haertel estime que le douanier aurait pu être un peu plus compréhensif et se contenter d'un avertissement.