Frontignan, France

Comment bien fêter la 20e journée mondiale du rire et le 16e rassemblement international des rieurs ? C'est simple : un grand rassemblement, les pieds dans le sable de la plage du chant des vagues à Frontignan (Hérault).

Une centaine de rieurs s'y sont retrouvés pour partager une bonne tranche de rigolade : le point d'orgue d'une semaine de séminaires, de formations et de rencontres autour de la rigologie et du yoga du rire organisée par l'école du rire de Frontignan.

Des rieurs venus de toute la France

Certains ont fait beaucoup de route pour venir ! Les Hautes-Alpes, la Bourgogne et même la Martinique sont là pour partager ce moment de bonheur collectif. "On forme une grande famille" explique Patrick. Lui est venu avec ses amis du Tarn : "On a plaisir à retrouver tout le monde, à rire de bon cœur ensemble."

Le maître mot dans la rigologie c'est la bienveillance. - Patrick un "rieur"

C'est bon pour le moral

"Les choses qu'on nous fait faire sont tellement des choses auxquelles on ne s'attend pas que l'on rit de soi même." Rire, une vraie "thérapie" pour Alice. La rigologie l'a aidé à se déstresser, rester plus zen et même à mieux dormir. "Une fois que l'on sait faire, rien de plus simple que de faire ça chez soi ! Même si ensemble c'est beaucoup plus drôle, ça fait toujours beaucoup de bien."

