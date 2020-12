154 nichoirs à oiseaux dans les gendarmeries insulaires

154 nichoirs à oiseaux vont être installés dans les prochaines semaines dans les gendarmeries de l'île. La gendarmerie a répondu à un appel d'offre pour favoriser la biodiversité et c'est la FALEPA, une association qui s'investit dans la réinsertion professionnelle, qui a fabriqué les nichoirs et qui aide à leur installation.

Les nichoirs sont calibrés selon les espèces: sittelles, martinet, passereaux, hirondelles ou même chauve-souris.

Le premier nichoir, installé hier à Ajaccio, est un nichoir pour chauve-souris © Radio France - Marion Galland

« C’est une première pour la gendarmerie et une première en Corse», explique la chef d’escadron Véronique Angelotti. « Ce projet est né dans le cadre de la mission développement durable qui s’est déroulée durant toute l’année 2020. L’installation de ces nichoirs est le fruit d’un travail collaboratif avec la FALEPA. Ces nichoirs seront installés dans toutes les gendarmeries de l’île ».

Le PGHM à la rescousse

Mercredi, le premier des cent cinquante-quatre nichoirs a été installé à la caserne Battesti, à Ajaccio. Et c’est le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute-montagne qui s’est chargé de l’ascension de l’immeuble, en haut duquel a été placé le nichoir à chauve-souris.

C'est le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute-montagne, qui a procédé à la pose du premier nichoir © Radio France - Marion Galland

Eviter la disparition de certaines espèces

« L’objectif final c’est de faire en sorte que les oiseaux puissent se sentir mieux dans les différents supports. On s’aperçoit qu’on coupe beaucoup d’arbres, qu’il y a moins d’espaces verts et les oiseaux ont besoin qu’on puisse les aider». Patrice Pellegrin, directeur de la FALEPA, insiste notamment sur la chauve-souris, qui est une espèce endémique et protégée. « Aujourd’hui c’est de plus en plus compliqué pour qu’elles puissent trouver des logements parce que les maisons sont de plus en plus fermées. Il n’y a plus les sous-pentes des maisons pour pouvoir accueillir ces animaux-là. Donc ces nichoirs pourraient leur permettre de s’installer et puis les chauve-souris mangent des moustiques donc ça peut aussi être intéressant »

Le risque c’est surtout de voir partir certaines espèces par manque de place pour s’établir.

« La nature a horreur du vide, ajoute Patrice Pellegrin. Le risque c’est de voir ces espèces migrer, reculer. A terme, si on ne fait rien, elles pourraient disparaître et être remplacées par d’autre espèces ».