A 16 ans c'est le prodige du basket français !

Sékou Doumbouya vient de remporter le championnat d' Europe des moins de 18 ans, et termine meilleur marqueur et dans le 5 final de la compétition!

Le jeune prodige poitevin de 2m05 garde la tête froide et ne réalise pas encore tout à fait son exploit. Mais on le présente comme le joueur français de 14 ans et plus le plus prometteur à l'heure actuelle. En Turquie, avec ses partenaires il a survolé le tournoi pour s'imposer face à la Lituanie.

A tout juste 16 ans, il les a eu vendredi dernier, Sékou DOUMBOUYA s'est vite imposé dans cette équipe de France et ce titre de champion d’Europe ne le surprend pas :"Je me suis senti bien dès le début du Tournoi, tout le monde y croyait, j'étais bien, physiquement c'est moins dur que la Pro B".

Avec le club du Poitiers Basket 86, Sékou Doumbouya va retrouver dès ce mardi le parquet du championnat "je compte bien me servir de mon expérience de l' Euro, comme bien gérer les fins de matchs, ne pas trembler, prendre les bonnes décisions".

Sékou Doumbouya meilleur marqueur de l' Euro ici à Poitiers © Radio France - vincent Hulin

Son nom fait déjà le buzz sur la planète basket et on parle d'une Draft prochaine en NBA, dans le prestigieux championnat américain. Il rêve d'un parcours à la Tony Parker ou Nicolas Batum ou même d'un autre poitevin Evan Fournier, passé lui aussi par le club du Poitiers Basket 86.