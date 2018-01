Issoudun, France

Un avion KC-10 de l'US Air Force s'est posé ce jeudi vers 14h sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux-Déols. À son bord : 16 militaires du 32ème escadron de ravitaillement en vol de l'armée américaine, ou "32nd Air Refueling Squadron".

Chaque soldat porte sur son épaule l'écusson du fameux escadron de ravitaillement en vol. © Radio France - Adèle Bossard

Le voyage ressemble à un pèlerinage pour ces soldats puisque l'histoire de leur unité commence à Issoudun il y a 100 ans, pendant la Première guerre mondiale. "En 1917, les Américains décident d'ouvrir une école d’aviation directement en Europe. _Ils cherchent un terrain plat où il n'y a pas beaucoup d'usines, où ils peuvent voler et s'entraîner. Ils choisissent donc Issoudun_", raconte Annelise Pradal, du centre de la mémoire d'Issoudun.

La plus grande école d'aviation du monde

"Des milliers d'Américains arrivent et montent des camps en un temps record, poursuit-elle. Ça deviendra _la plus grande école d'aviation du monde, avec 2 000 pilotes formés en 2 ans et une quantité d'as qui vont ensuite sur le front impressionnante_. Et puis à partir de 1919, le camp ferme, et en 1921 il n'y a plus rien."

Retrouvailles grâce à Facebook

En 2017, quand Issoudun célèbre le centenaire de la présence des Américains, l'escadron basé dans le New Jersey célèbre donc ses 100 ans d'existence. À cette occasion, le sergent Jeremy Becnel fouille les archives, fait des recherches historiques et tombe... sur la page Facebook des célébrations issoldunoises. S'en suit un échange d'emails, puis est évoqué un voyage. "Maintenant qu'on a appris le nom des soldats formés ici, leur origine, leurs histoires, ça nous paraissait important de revenir ici pour leur rendre hommage, résume Jeremy Becnel. C'est une chose de lire notre histoire, c'est autre chose de venir la voir, la toucher, la sentir !"

Les Américains ont atterri à Châteauroux après une escale en Allemagne. © Radio France - Adèle Bossard

Jeremy Becnel s'est chargé d'organiser le séjour. Aucun descendant direct des pilotes formés à Issoudun ne fait partie du voyage, mais tous éprouvent un certain attachement à l'ancien centre de formation berrichon. "Pour nous, c'est très excitant car on vient là où notre escadron est né !, se réjouit David Beckerman. D'autant que l'un des meilleurs pilotes de l'histoire des Etats-Unis, Eddie Rickenbacker, a été formé ici à Issoudun ! Vous savez, _connaître son histoire, son passé, c'est aussi mieux se connaître soi-même_."

L'armée américaine a affrété un avion siglé US Air Force pour le séjour. © Radio France - Adèle Bossard

Leur séjour en Berry va durer 4 jours. Au programme : la visite de l'exposition du centenaire, le fleurissement de la stèle de Volvault à Paudy, la remise de drapeau à la mairie d'Issoudun. Il existe aussi un programme moins officiel, car tous les soldats avouent vouloir goûter aussi à la gastronomie française. La visite d'une cave de Reuilly est notamment prévue !