160 marcheurs relient Laon à Reims pour valoriser le GR145 "Via Francigena"

Reims, France

Ils ont marché 70 kilomètres et sont arrivés ce samedi midi sur le parvis de l'hôtel de ville de Reims (Marne). 160 marcheurs, soutenus par la Fédération Française de Randonnée, ont bouclé leur périple de quatre jours.

Partis mercredi matin de la Cathédrale de Laon (Aisne), le groupe composé de sportifs, plus ou moins confirmés, a rallié la ville de Reims. Certains participants venaient de la région, d'autres des Hauts-de-France, par exemple. "Je suis très contente, je me sens super bien, ça tire un peu sur le mollet mais bon", s'amuse Michelle pour sa première course.

Un chemin qui mène...à Rome

Ce rassemblement de marcheurs avait pour objectif d'inaugurer le nouveau marquage du chemin de randonnée GR145, surnommé Via Francigena. Un sentier qui relie Calais à Rome. Ville qui fait déjà rêver les 160 marcheurs arrivés ce samedi à Reims. "On ira à Châlons-en-Champagne et puis un jour on poussera jusqu'à Rome" assurent Michelle et Hervé.