Tart-le-Haut : le refuge de cochons d'Inde Foli'chons appelle aux dons

Trois chambres de la maison de Marine Sagnes à Tart-le-Haut sont remplies de cochons d'Inde. Ils sont soit dans des grandes cages d'1m20 soit dans des espaces de jeux.

Ces rongeurs de taille moyenne couinent de plaisir quand ils voient Marine Sagnes. En même temps, elle les a sauvés, les a recueillis alors qu'ils étaient abandonnés dans les bois, rejetés par des animaleries ou tout simplement mis à l'adoption sur Internet.

Une des trois chambres occupées par les pensionnaires à poil ou non © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

"Ca a commencé quand mon deuxième cochon d'Inde est mort, j'ai regardé les petites annonces sur Internet et il y en avait tellement... Ca m'a fait mal à cœur alors j'ai décidé de les aider à trouver une bonne famille."

Plus de 300 cochons d'Inde sauvés

C'est comme ça qu'en 2019, elle a créé son association Foli'chons. Depuis, elle a sauvé plus de 300 animaux. L'association a grandi, elle compte 15 bénévoles maintenant. Sauf que les moyens ne suivent pas forcément.

"Depuis le début de l'année, une vague de maladies a touché les cochons d'Inde, confie Meghann Ponzio, une des bénévoles. Les frais de vétérinaires sont énormes, c'est pour ça qu'on a lancé une cagnotte malgré les remises que nous fait la clinique vétérinaire."

L'adoption coûte 20€ © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Un réel besoin de dons

Foli'chons a ouvert une cagnotte participative pour permettre de financer l'entretien des 42 cochons d'Inde. Chaque semaine, il faut payer 40 kg de légumes, du foin, des cages et des soins. Marine Sagnes a lié un partenariat avec une clinique vétérinaire pour avoir des consultations à prix réduits, elle récupère aussi des fruits et légumes invendus et fais des collectes en animaleries mais ça ne suffit plus.

"Je suis passée à mi-temps avec mon emploi professionnel pour m'occuper de ces petits Loulous. On est déjà allés du côté de Lyon, à Grenoble et dans d'autres coins de la France pour en sauver. On se débrouille mais ça commence à peser sur notre budget. Alors on organise des actions comme de la vente de chocolat de Pâques pour récupérer de l'argent. On dépend vraiment des donations et de l'aide des particuliers."

Pour aider l'association, vous pouvez aussi devenir bénévole en les contactant via leur site : https://folichons.fr/