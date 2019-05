17.000 canards lâchés dans la Moselle

Plus de 17.000 canards ont été relâchés dans la Moselle ce dimanche à Metz. La Duck Racing organisé par le Lions Club a connu un beau succès. Les bénéfices sont reversés à plusieurs associations.

Metz, France

La course de 400 mètres a été longue pour les 17.000 canards en plastique lâchés dans la Moselle. Mais la première édition de la Duck Racing a tenu toutes ses promesses. Le Lions Club vendait les canards en plastique 5€ et pour les propriétaires des canards les plus rapides une voiture, une trottinette électrique, étaient à gagner.

Les canards avaient été placés dans une benne au départ © Radio France - Arthur Blanc

Les bénéfices de la Duck Racing sont reversés à plusieurs associations comme Handisport, Enfants Cancers Santé, ou l’Association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée.