Tout juste 18 ans et déjà au 4L Trophy

C'est parti pour le plus grand rallye étudiant, le 4L trophy, organisé notamment par l'école de commerce de Rennes. Les 1 200 équipages partent de Biarritz ce jeudi 16 février. En ligne de mire, 10 jours plus tard, Marrakech. Parmi eux, des Bretons de 18 ans tout juste.

Quentin et Nicolas arrivent en grande pompe au circuit de Lohéac. Tous les équipages de l'ouest s'y rassemblent le week-end avant le grand départ ce jeudi de Biarritz. Les "gilets rouges" des organisateurs leur font une haie d'honneur pour arriver sur le parking. Ils font partie des plus jeunes concurrents, tout juste 18 ans. Un macaron apprenti conducteur les trahi à l'arrière de leur belle 4L rouge, qu'ils ont bichonné.

"Les plus gros travaux c'était la peinture, ça a été long", explique Quentin Gicquel, au lycée professionnel Notre-Dame à Redon, "on a aussi démonté le moteur, refais les sièges et tout, mais c'était un plaisir de faire la mécanique, on a appris beaucoup de choses".

Cela fait un an que les deux étudiants de Redon préparent ce rallye. Car le plus dur, ce n'est pas la mécanique : "Trouver les financements pour le rallye a été le plus compliqué", soupire Nicolas Mouraud, son coéquipier, étudiant lui au CFA agricole de Redon, "mais on a réussi, on a fait un loto à Redon qui nous a apporté 4 500 euros et on s'est fait sponsoriser par des entreprises du coin". Car les seuls frais d'inscription au rallye s'élèvent déjà à plus de 3 200 euros. Les deux étudiants ont donc rajouté près de 2 000 euros de leur poche. C'est un rêve de gosse pour eux.

Des organisateurs eux aussi en grande partie bretons

Autour des concurrents, les organisateurs, en veste rouge, font le tour des véhicules, vérifient que tout soit en ordre. Pour eux aussi, c'est le grand départ. Guillaume Schickele et Kévin Zimmermann sont étudiants à l'ESC Rennes et participent pour la deuxième fois à l'encadrement : "on doit se lever avant eux et on se couche après eux, expliquent les deux jeunes, pour préparer les bivouacs, installer les tentes médicales et celles pour le ravitaillement. C'est un rythme constant, c'est dur et fatiguant mais l'ambiance est tellement plaisante, c'est la meilleure expérience de mes études".

L'ambiance y est pour beaucoup. Cette année, le 4L trophy rassemblera plus de 3 000 étudiants.