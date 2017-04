1er avril : les meilleurs canulars à Bordeaux et en Gironde

En ce 1er avril, il fallait être vigilant pour ne pas tomber dans les pièges plus ou moins gros qui ont envahi les réseaux sociaux. Petit florilège...

Nos confrères de Rue 89 Bordeaux ont été les premiers à dégainer avec cette information publiée aux aurores en ce matin du 1er avril : Alain Juppé rallie Emmanuel Macron ! Le scénario est solide, il s'appuie sur le début de la semaine des primeurs pour justifier la confession d'Alain Juppé, en petit comité, "entre deux canons". Puis Rue 89 s'amuse en faisant dire au Maire de Bordeaux à propos d'Emmanuel Macron : "Il m’a piqué mes idées" ! Et ironise même : "Certain suggèrent même le nom d’Alain Juppé pour Matignon, où il aurait l’expérience pour mener une nouvelle réforme des retraites".

Philippe Poutou aussi votera Macron

Décidément le candidat d'En Marche ! est au centre de beaucoup de blagues puisque Philippe Poutou profite lui aussi du 1er avril pour déclarer sa flamme à Emmanuel Macron. Seulement le ton est bien offensif au moment de justifier ce vrai faux-revirement : "Parce que la loi Macron, qui favorise le travail du dimanche et le travail de nuit, a été une véritable avancée pour les salarié-e-s et que les patrons l’ont encore en travers de la gorge [...] parce qu’Emmanuel Macron, énarque, Inspecteur des finances, banquier d’affaires chez Rothschild, Secrétaire adjoint de Hollande et ministre de Valls, est LE candidat anti-système [...] parce qu’en soutenant Emmanuel Macron, je rejoins un groupe de vrais rebelles, de gens qui veulent changer le système : Jacques Attali, François Bayrou, Manuel Valls, Gérard Collomb, Dominique Perben, Che Guevara…". Philippe Poutou conclut ce message posté sur Facebook par deux mots révélateurs : "Ou pas..."

Jean-Louis Triaud interdit de stade pour 3 ans

Les Girondins de Bordeaux aussi ont choisi de partir d'un fait tangible pour échafauder leur blague : l'hommage rendu à Jean-Louis Triaud par le virage Sud lors de la réception de Montpellier le 18 mars dernier.

Jean-Louis Triaud qui craque un fumi 😭 On t'aime d'amour ! #FCGBMHSC pic.twitter.com/duBe8zphk9 — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) March 18, 2017

Le désormais ex-président avait fêté son départ avec les Ultras en craquant un fumigène, le club explique en ce 1er avril via un communiqué : "Ce qui était une belle fête pour le départ de Jean-Louis Triaud est devenu une lourde amende suite à une commission de discipline extraordinaire". Et les sanctions prises sont édifiantes : "Concernant Monsieur Triaud, la LFP le condamne à 3 années d'interdiction de stade pour usage d'engins pyrotechniques et incitation à la consommation de tabac. En portant ce fumigène à la bouche, Monsieur Triaud a donné une image "cool" de la cigarette, ce qui est en contradiction avec la Loi Evin. Son interdiction s'accompagne d'une obligation à se rendre au commissariat le plus proche de chez lui les soirs de matchs, car il n'est pas impossible qu'il utilise son statut d'ancien Président pour se rendre de nouveau au Virage Sud et y utiliser de nouveaux engins pyrotechniques, étant donné qu'il semble y avoir pris goût".

Le communiqué poursuit en détaillant les sanctions prises contre le club : 100.000 euros d'amende et la fermeture de la tribune Sud pour la 37e journée. Heureusement, les Girondins ne s'en laissent pas compter et le communiqué annonce : "Le club a pris acte de ces décisions et se réserve le droit de faire appel, les jugeant totalement absurdes et démesurées au regard des faits rapportés".

L'UBB investit dans des gyropodes

À l'Union Bordeaux-Bègles, on est coutumier de la blague du 1er avril. L'an dernier le club annonçait la pose de filets entre les poteaux, cette fois-ci le club entend solutionner le problème de l'interminable tunnel du stade Chaban-Delmas. Pour cela le club de rugby indique qu'un de ses partenaires, CDiscount, fournira 50 gyropodes "afin de faire gagner du temps et pour réduire les contraintes physiques pour les équipes, avant le match et à la mi-temps". L'UBB pousse l'effet jusqu'à annoncer l'accord de la Mairie et de la Ligue Nationale de Rugby et précise même que "ce dispositif devrait être particulièrement apprécié lors des matchs programmés le dimanche après-midi, le diffuseur TV ayant demandé que la mi-temps ne dure que 10 minutes afin de ne pas perturber sa grille de programmes". Une idée pas si farfelue...

Selon toute vraisemblance, tout devrait être rentré dans l'ordre dès dimanche 2 avril. À moins que...