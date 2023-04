1er avril : recette étonnante, commune rebaptisée, voici les meilleurs poissons de France Bleu

Une bouteille de champagne connectée, un parfum aux odeurs de fondu creusois ou encore un plat traditionnel du Nord transformé en met végétarien : des canulars se sont glissés sur notre site et nos réseaux sociaux, en ce 1er avril 2023. Tour d'horizon des poissons d'avril (très culinaires) concoctés par France Bleu.

ⓘ Publicité

Montpon-Ménestérol en Dordogne bientôt rebaptisée Montbon-Cholestérol pour "promouvoir le bon gras"

Le Périgord aime le gras ! Mais à Montpon-Ménéstérol, les habitants veulent faire attention à leur santé et à leur ligne.

Le conseil municipal qui doit se réunir ce lundi 3 avril va voter une délibération pour changer le nom de la commune, annonce France Bleu Périgord. Il s'agit pour les élus d'envoyer un signe fort pour la santé et pour la prévention.

La commune de Montpon-Ménéstérol bientôt renommée ? Pas sûr... © Radio France - Jeanne de Butler

▶ Écoutez le reportage tout en second degré de France Bleu Périgord dans cet article . Les habitants ont joué le jeu !

Première mondiale : une bouteille de champagne connectée

C'est une première mondiale qui devrait être prochainement présentée : après les enceintes connectées, voici la toute première bouteille de champagne connectée. La maison familiale Joseph Perrier travaille sur le projet avec enthousiasme depuis plusieurs mois déjà.

▶ Le récit plein d'humour de France Bleu Champagne-Ardenne à lire dans cet article

Un charcutier-traiteur lance le "fotjevleesch", une version végétarienne du traditionnel potjevleesch

Comme dans le Périgord, la santé est prise très au sérieux dans le Nord. En plus des frites, place aux légumes ! À Seclin, le charcutier-traiteur Frédéric Leurs a eu envie d'innover et lance la version végétarienne du potjevleesch : le Fotjevleesch.

Frédéric Leurs s'est réveillé un matin avec un ras-le-bol de tous ces plats à base de viande : "Oui, c'est un ras-le-bol. Voilà, il faut manger des légumes. Mangez moins de viande, mangez mieux, mais il faut manger quand même, donc il faut compenser, d'où l'idée du potjevleesch végétarien".

Le charcutier traiteur Frédéric Leurs avec son traditionnel potjevleesch - Frédéric Leurs

▶ Le témoignage complètement farfelu de Frédéric Leurs au micro de France Bleu Nord est à retrouver dans cet article

Un parfum au fondu creusois sera bientôt en vente en Creuse !

Et si vous vous parfumiez le matin avec des effluves de fondu creusois ? Des bénévoles de l'association Marie Chaux les cœurs, à Peyrat-la-Nonnière dans la Creuse, ont mis au point un parfum à base de fondu creusois. Des odeurs subtiles de frites et de fromage pour revendiquer la fierté d'être Creusois ! Bientôt disponible dans votre parfumerie la plus proche ? Pas sûr...

▶ L'imagination débordante de France Bleu Creuse et de Marie Chaux les cœurs est à lire dans cet article .

"Le plus haut toboggan du monde" sera installé en haut de la tour Eiffel, annonce la direction

Amateurs de sensations fortes, cette attraction est faite pour vous ! Un toboggan perché à 300 mètres, entourant la tour Eiffel, va être installé au sommet du monument parisien. C'est ce que la direction du site va proposer aux touristes à partir du 1er juillet.

▶ Retrouvez ce poisson d'avril repéré par France Bleu Paris dans cet article

La Maison de la Radio et de la Musique change de nom !

Les missions de Radio France (dont France Bleu fait partie) étant multiples, la direction a décidé de changer le nom de la Maison de la Radio et de la Musique pour mieux refléter la diversité de l'entreprise. Elle est rebaptisée Maison de la Radio, de la Musique, de la Culture, de l’Information, du Sport et du Podcast. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez même la nommer MRMCISP ! Alors, vous en pensez quoi ? Facile à retenir, non ?