PHOTOS - 2.000 cochons prennent l'avion pour la Chine depuis Brest

C'est un embarquement peu commun qui a lieu ce mardi et mercredi à l'aéroport de Brest Guipavas : 2.000 cochons reproducteurs sont expédiés vers la Chine, pour repeupler le cheptel local décimé par la peste porcine.

Ils sont expédiés ce mardi et mercredi dans deux avions Boeing 747-800, par la société Axiom International : 2.000 cochons reproducteurs s'envolent vers la Chine. Un embarquement insolite et inédit à l'aéroport de Brest-Guipavas.

Les caisses sont chargées dans un Airbus cargo © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un embarquement exceptionnel

"2.000 c'est notre record, c'est vraiment le maximum d'animaux qu'on puisse prendre d'un coup", explique Marie Pushparajalingam, directrice internationale d'Axiom International, entreprise leader dans la génétique porcine. Ils vont être répartis chez deux clients chinois à l'arrivée. Environ 700 bêtes sur les 2.000 viennent d'élevages bretons. Au moment du départ, ils pèsent entre 50 et 100 kilos. "On emmène _65 tonnes d'animaux dans chaque avion_, sans compter les caisses en bois et distributeurs d'eau qui rajoutent 30 tonnes", précise-t-elle.

On a un protocole à l'arrivée pour être sûrs qu'ils reprennent la forme. C'est comme nous, ils sont fatigués et ils subissent le décalage horaire !

"Les cochons voyagent dans des stalles à trois étages, explique Loic Abjean, directeur d'exploitation de l'aéroport de Brest-Guipavas. On a dû adapter des passerelles, avec une pente spécifique pour eux". Si l'aéroport a l'habitude du transport d'animaux, c'est une première pour les cochons : "l’avion est adapté car le temps de transport est raccourci et est plus adapté à la fragilité des marchandises", estime Loic Abjean.

Chaque caisse est calée dans l'habitacle - Claude Pengam/Rivacom

Repeupler le cheptel porcin chinois

Cet envoi se déroule dans le cadre de plusieurs contrats signés cette année entre Axiom international, société basée dans l'Indre-et-Loire, et la Chine. Les animaux vont débarquer dans la province du Chanxi, à Tayiuan Wusu. Ces porcs reproducteurs doivent aider à repeupler le cheptel chinois, qui a diminué de 15% avec la peste porcine. Le pays a d'ailleurs annoncé en fin d'année dernière qu'il doublerait ses importations de porcs en ce sens. "En temps normal, on envoie 2.000 à 4.000 porcs par an en Chine, précise Marie Pushparajalingam. _Cette année ce sera entre 8.000 et 10.000_. La peste porcine a accéléré le processus en terme de quantité".

Les porcs ne sont que quelques uns par étage. De quoi éviter tout incident en vol. © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des contrôles sanitaires stricts sont observés comme pour chaque transport d'animaux vivants. "Une fois sélectionnés dans les différents élevages, _les cochons passent 30 jours en quarantaine dans le Morbihan_, indique Laurent Poussard, directeur de Celtic Freight Consulting, qui gère le transport. On refait des prises de sang à mi-chemin pour vérifier leur état de santé. Ensuite, on doit avoir maximum 29 heures entre leur sortie d'élevage et leur arrivée en Chine pour une nouvelle quarantaine".

Peu d'impact du coronavirus

"Dans le cadre du coronavirus, on doit ajuster avec mesures exceptionnelles mais c’est déjà drastique de base", indique Marie Pushparajalingam. C'est finalement la venue de certains clients ou de vétérinaires chinois qui pose problème, certains préférant éviter tout voyage en ce moment.