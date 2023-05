2 800 km jusqu'à Moscou à vélo : nouveau défi pour l'aventurier vosgien Stéphane Brogniart

Un périple de 2 800 km entre Sapois (Vosges) et Moscou au guidon d'un vélo cargo : c'est le nouveau défi que se lance l'aventurier vosgien Stéphane Brogniart , lui qui a déjà traversé l'Atlantique à la rame (2020) ou relié le sommet du Honeck à celui du mont Blanc à pied et en ligne droite (2022).

Cette fois, c'est donc en pédalant qu'il compte rejoindre la place Rouge le 8 juin. Un vélo cargo chargé de matériel, 40 kg au total à déplacer. Stéphane Brogniart est parti en fin de matinée ce jeudi 18 mai avec un ami, Benoît Bigot, qui va l'accompagner jusqu'à Prague, en Tchéquie. D'ici là, les deux cyclistes auront traversé l'Allemagne. Stéphane Brogniart poursuivra seul ensuite à travers Pologne, Lituanie et Lettonie avant d'entrer en Russie. Arrivée à Moscou espérée le 8 juin.

"Je fais confiance à la solidarité entre les êtres humains"

"On a envie qu'il nous arrive des choses", explique d'entrée de jeu l'ultra-traileur vosgien. "On vit dans une société où on essaie de tout sécuriser pour avoir assez peu de surprises. Nous, on va à la rencontre de l'inconfort et des surprises, bonnes ou moins bonnes d'ailleurs !"

Pourquoi Moscou, dans le contexte actuel ? Stéphane Brogniart assure ne pas être dans la provocation : "Je ne prends absolument pas partie pour qui que ce soit. Je fais confiance à la solidarité entre les êtres humains. Je pense que, naturellement, quand on arrive avec un vélo - on n'arrive pas avec un 4x4, un Hummer ou un tank - inévitablement, on réveille chez tout le monde l'accueil, l'échange et que toutes ces barrières idéologiques, religieuses ou je ne sais pas quoi volent un peu en éclat. La Russie, c'était idéal comme destination pour aller chercher ça."