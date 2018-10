Paris, France

Les deux petites boules de poils ont vu le jour en toute discrétion dans la nuit du 9 au 10 août dernier. La ménagerie a conservé le secret de leur naissance jusqu'à ce jour. Mais ça fait déjà une semaine que les deux petits mâles à la fourrure blanche tachetée de noir mettent le museau dehors pour découvrir leur enclos extérieur.

- E. Barils / Jardine des Plantes

A la ménagerie du Jardin des Plantes qui abrite 1.200 pensionnaires, c'est la première naissance de panthère des neiges depuis 17 ans. La mère, Esha, née au zoo d'Helsinki en 2012 est arrivée fin 2013. C'est sa première portée et d'après le zoo, "elle gère très bien cette naissance". Le père, baptisé Makalu, est parisien depuis août 2016 et il est pour l'instant tenu à l'écart de sa descendance, sa nature mâle "ne participant pas à l'élevage des jeunes".

- E. Baril / Jardin des Plantes

Pour les admirer, la Ménagerie conseille de venir en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Elle annonce aussi un week-end événement, les 20 et 21 octobre : une rencontre avec les panthères des neiges, dans le cadre de la journée internationale consacrée à cet animal qu'on rencontre beaucoup plus souvent dans les vallées des hautes montagnes de l'Asie centrale, de Sibérie centrale et de l'Altaï, que près de la montagne Sainte Geneviève.