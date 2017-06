Au Mans, 20 000 canards ont fait la course sur la Sarthe !

La seconde édition de la course des canards, organisée par le Lion's Club Le Mans Horizon et le Maine Libre, s'est tenue ce dimanche. Chaque canard était vendu 5 euros et les propriétaires des premiers ont gagné des cadeaux. Les dons récoltés seront reversés à la clinique de l'Arche et à un EHPAD.

Un grand camion jaune, stationné sur le Pont Yssoir, déverse 20 000 canards en plastique dans la Sarthe. Les volatiles doivent parcourir 450 mètres sur la Sarthe pour rejoindre la ligne d'arrivée située près du Pont Gambetta. Sur les quais, des centaines de personnes ont fait le déplacement pour assister à la course.

Ils vont à l'inverse du courant", Jean-Claude spectateur.

Seul bémol, il y a du vent, et les canards n'avancent pas dans la bonne direction, observe Jean-Claude : "Normalement ils devraient suivre le courant, mais là ils vont à l'inverse du courant, c'est mal parti !". Le niveau du barrage est finalement abaissé pour permettre aux canards d'avancer.

Après 45 minutes de course effrénée, les canards atteignent enfin la ligne d'arrivée. Un huissier est là pour les accueillir. "Mon rôle, c'est de vérifier la régularité de la course et notamment l'ordre d'arrivée, de façon à éviter toute contestation étant donné que de très beaux lots ont été mis en jeu", explique Maître Xavier Boivin.

Un huissier était présent pour vérifier l'ordre d'arrivée des canards. © Radio France - Maïwenn Lamy

Les propriétaires des 500 premiers canards sont en effet repartis avec des cadeaux, dont une Fiat 500 ou un voyage de 8 jours en Crète.

Sur les 20 000 canards déversés, près de 15 000 avaient été vendus. Les fonds récoltés seront reversés à l'Ehpad de la Souvenance du Mans et au pôle infantile de la clinique de l'Arche.

Face au succès de cette deuxième édition, le Lion's Club espère bien organiser une troisième édition l'an prochain.