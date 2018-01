"Et 1, et 2, et 3 Zéro!". La Coupe du monde de foot 1998 et l'historique victoire des Bleus au Stade de France, c'était il y a 20 ans. Jacques Lambert était président du Comité d'organisation de l'événement, aujourd'hui retraité, il est installé dans le Loiret.

Orléans, France

Six années de travail, de préparation, trois semaines de compétition et à la fin la première étoile accrochée sur le maillot de l'équipe de France de football. La Coupe du monde 1998 en France, Jacques Lambert, le président du Comité d'organisation en garde un magnifique souvenir.

"Ça a été une telle aventure. Une grande aventure ! raconte-t-il. Nous avons dû recruter et former 700 personnes et 12.000 volontaires. C'est ça que je retiens d'abord, c'est l'aventure humaine !"

"Nous les organisateurs nous étions "neutres", se souvient le jeune retraité installé dans le Loiret. Mais à partir du moment où l'équipe de France a commencé à monter vers les sommets l'enthousiasme a été incroyable. Ça s'est terminé en apothéose."

Un événement très important pour le monde sportif français

Au-delà de la compétition, pour Jacques Lambert, le succès de cette Coupe du monde a permis à la France de devenir une référence pour d'autres événements sportifs. "Ça a eu un impact durable au moins dans deux domaines, précise-t-il. Le premier, c'est la démonstration par la France de sa capacité à organiser un tel événement sportif. Et puis, le deuxième, c'est le niveau général et la compétitivité du football de haut niveau en France. [...] Depuis 25 ans, on peut considérer que la France a accueilli tous les grands événements, soit mondiaux, soit continentaux. L'apothéose ça sera Paris 2024. Il est certain que ça a compté dans l'attribution."

L'Euro 2016, une compétition plus pesante

En 2016, pour l'Euro, Jacques Lambert a retrouvé sa casquette de président du Comité d'organisation. Mais juste après les attentats, l'ambiance a été plus difficile. "Nous étions dans un contexte sécuritaire assez dramatique. La tension a été palpable à partir des attentats de Charlie Hebdo et elle n'a fait que monter jusqu'au jour du match d'ouverture. Je peux vous dire que nous avons respiré que le soir de la finale".

Jacques Lambert a quand même vu beaucoup de belles choses avec la nouvelle génération des Bleus. "Elle me plait bien. Didier Deschamps a su donner une envie, une motivation. Et puis les résultats sont là. On l'a vu notamment à l'Euro, on est passé tout près de la victoire." Il attend donc la Coupe du monde 2018, cet été en Russie.