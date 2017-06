A 20 ans, Tom sauve deux personnes de la noyade

Il est un héros presque malgré lui... Tom Coiftier fêtait ses 20 ans dimanche dans un restaurant de Blainville-sur-Mer (Manche) lorsqu'il a aperçu deux personnes en détresse dans la mer, emportées vers le large par les courants. Il n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour leur venir en aide.

Pour son anniversaire, Tom Coiftier, jeune rugbyman de 20 ans, convie ses amis dans un restaurant de Blainville-sur-Mer. Tous sont attablés au bord de l'eau ce dimanche quand Tom s'aperçoit que quelque chose d'anormal se trame.

"Je me suis levé, et j'ai vu deux personnes en difficulté dans l'eau, le courant était en train de les emporter vers le large", raconte le jeune qui a grandi à Agon-Coutainville et qui étudie aujourd'hui à la fac de sport de Rennes, en même temps qu'il joue dans l'équipe de rugby la ville, en 4ème division. Ces deux personnes en détresse dans l'eau, Tom ne les connaît pas. Il apprendra qu'il s'agit d'un enfant, un Anglais d'une douzaine d'années tombé à l'eau, et d'un Américain de 55 ans, qui s'était jeté à l'eau pour venir en aide à l'enfant, avant d'être lui aussi pris par les courants.

"Je pouvais le faire"

"Je connaissais cet endroit, c'était un lieu où le courant était très fort", reprend Tom Coiftier. Mais il n'hésite pas : en un rien de temps, il se déshabille et plonge pour venir en aide aux naufragés. Il ramène l'enfant près du bord, puis l'adulte, "épuisé, en état d'hypothermie, avec une polaire imbibée d'eau qui devait peser trois kilos". L'enfant retrouve sa mère, l'homme est pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital de Coutances.

Le jeune sportif vient probablement, en cinq minutes à peine, de sauver la vie à ces deux étrangers. "En fait, je ne réalise pas trop. Et tout s'est passé tellement vite", raconte-t-il en toute humilité. Etait-il détenteur d'un brevet de secourisme ou un autre diplôme du même type ? Pas du tout. "Mais je suis sportif, je suis en centre de formation de rugby depuis l'âge de 15 ans, je m'entraîne tous les jours. J'ai donc une bonne condition physique. Inconsciemment, je pense que je savais que je pouvais le faire."

Mais pas d'héroïsme. Tom confie qu'il a "juste fait ce qu'il avait à faire". Pour lui, il a juste fait son devoir de citoyen.

